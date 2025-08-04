台中知名建商爆財務危機！專家：不開工等死、開工找死

近年在台中海線地區推出不少建案的合總建設，近日發出緊急公告，坦言受政府政策影響，資金周轉不靈，所有工程全面停工。住商不動產企研室總監徐佳馨表示，目前中小型建商陷入「不開工等死，開工找死」困境，房市買氣若持續低迷，下半年狀況「將超乎想像」。

合總建設公告指出，因近年政府政策影響，導致不動產市場相關產業經營困難，該公司於7月31日遭遇資金周轉困難，導致無法順利兌現各項工程票款，為展現誠意與永續經營決心，工務所即日起暫停所有工程施作，預計於三個月內會另行通知給付工程款協調會日期。

記者上午電話查詢，該公司總機表示並不清楚，無法回應。

據了解，合總建設自北部發跡，曾在台北文山區推出建案，後來重押台中海線，在海線地區已推出十多案，其中沙鹿6案、龍井2案，每案基地從數百坪到上千坪，在海線房地產市場擁有一定知名度，現在財務出問題，不少人意外。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，去年年中開始的「限貸風暴」，從成屋市場一路延燒到預售市場，在史上最大交屋潮下，不少購屋人因貸款問題無法交屋，忍痛解約。

更大的危機在於，現在消費者普遍相信「貸不出來」，不僅投資買盤完全消失，許多有自住需求的民眾，認為既然貸不出，乾脆不要買，成屋市場膠著，預售市場更是急凍。

她表示，中小型建商現在「人人頭殼抱著燒」，一方面利率節節攀升，另一方面有開工限期壓力緊箍咒，建商陷入「不開工等死，開工找死」的困境，除該海線業者外，之前桃園也有知名老字號營造廠不支倒地。

高源不動產估價師事務所陳碧源指出，由於央行嚴格管控資金，建商資金斷鏈問題愈來愈嚴重，建商倒閉現已出現「由點而線至面」的趨勢。

他表示，現在中小型除了面對銷售困難，缺乏資金收入，先前已售出完工的預售案，由於銀行分戶貸款卡關，無法順利交屋，也沒有辦法從銀行拿到交屋款。

陳碧源表示，很多小建商都是「以案滾案」，上一案的收入，用來支付下一案的營建支出，現在資金斷鏈，只好拿之前賺的來補，前面幾個月可能還撐得住，但是時間一拉長，就會陸續出問題。