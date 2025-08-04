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統一集團空運進口石斛蘭 向天下父親致敬

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
今年串連7-ELEVEN、康是美、統一時代百貨台北店/高雄店、DREAM PLAZA等超過10大品牌，貼心備妥超過4萬朵空運進口石斛蘭，為父親節營造溫馨儀式感。業者提供
今年串連7-ELEVEN、康是美、統一時代百貨台北店/高雄店、DREAM PLAZA等超過10大品牌，貼心備妥超過4萬朵空運進口石斛蘭，為父親節營造溫馨儀式感。業者提供

八月父親節即將到來，統一企業集團延續傳遞心意的溫度，再度於父親節前夕推出「空運進口石斛蘭」鮮花於門市販售，向全天下的父親致敬，父親節快樂。

父親節Love Dad！統一企業集團陪您用行動向爸爸送上感謝，回家給爸爸一個大大的擁抱！石斛蘭象徵剛毅與溫柔並存的父愛，被譽為「父親之花」，代表對爸爸堅定守護與無私奉獻的感念。

迎接溫馨父親節到來，統一企業集團以「Love Dad」向天下父親致敬，送上最真摯的祝福。今年串連7-ELEVEN、康是美、統一時代百貨台北店/高雄店、DREAM PLAZA、夢時代、統一佳佳、悠旅生活(星巴克)、Yahoo購物等超過10大品牌，貼心備妥超過4萬朵空運進口石斛蘭，為父親節營造溫馨儀式感。

父親節鮮花選用由泰國進口的「銀河」品種石斛蘭，花朵紫白交織、花型挺立優雅，象徵與父親共處的每個時刻皆如星光般璀璨、永恆。精緻花盒設計延續「Love Dad」主題，融合黑、紫、金高貴色調，搭配石斛蘭與金色文字，展現內斂卻深沉的情感厚度，是對父親傳達敬意的絕佳選擇。自8月5日起至8月8日，至7-ELEVEN限定門市選購空運進口石斛蘭(售價188元/支)，另有限量CupiCho精品巧克力禮盒加價購，提供父親節贈禮新選擇；即日起至8月10日，至不可思議咖啡購買熱拿鐵或奶蓋系列商品，免費送「暖爸拉花」。

統一企業集團亦展開一系列Love Dad活動！8月6日至8月10日止，uniopen會員於7-ELEVEN、康是美、統一時代百貨、DREAM PLAZA、夢時代、星巴克、博客來電商平台等逾13個線上線下指定通路，購買指定商品或單筆消費滿888元起 (各通路滿額門檻請見官網公告），再享OPENPOINT點數10倍送；全台7-ELEVEN門市更推出uniopen會員消費滿額優惠三重送活動，最高結帳金額1,111元就可以獲得5張22元滿額券、贈品3選1、星巴克好友分享券等超多好康；在7-ELEVEN購買統一企業指定商品再加贈5%的OPENPOINT點數，CITY系列飲品推出父親節專屬杯套與特選咖啡等指定商品同品項買二送二，為滿足爸爸保健需求「韓國熊津紅蔘飲系列」也推出任選買一送一優惠。

8月7日起至8月10日，統一時代百貨台北店/DREAM PLAZA會員於當日全館指定櫃位消費累計滿2,000元即贈送「空運進口石斛蘭」一支；8月6日至8月8高雄夢時代、統一時代百貨高雄店會員當日全館指定櫃位消費滿3,000元贈送「空運進口石斛蘭一支；8月6日至8月10日康是美金卡會員消費滿2,888元即免費送「空運進口石斛蘭」1支；星巴克於8月8日當日歡慶父親節單筆消費滿1,688元，即可獲得「空運進口石斛蘭」一支。

統一企業集團亦展開一系列Love Dad活動！8月6日至8月10日止逾13個線上線下指定通路。業者提供
統一企業集團亦展開一系列Love Dad活動！8月6日至8月10日止逾13個線上線下指定通路。業者提供
即日起至8月10日，至不可思議咖啡購買熱拿鐵或奶蓋系列商品，免費送「暖爸拉花」。業者提供
即日起至8月10日，至不可思議咖啡購買熱拿鐵或奶蓋系列商品，免費送「暖爸拉花」。業者提供

父親節

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