快訊

中國海警騷擾東沙！疑測試海巡應變力 對峙22小時航向多變還關AIS

八炯被爆「效法納粹走極端」 德國在台協會粉專遭洗版「別雙標」

連日豪雨致災？民眾爆橋梁出現裂痕 高鐵緊急澄清

北中南三大航空城擴建啟動 周邊這區房價漲幅最高

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
全台國際機場周邊近期指標建案一覽。資料來源：市調、業者提供
全台國際機場周邊近期指標建案一覽。資料來源：市調、業者提供

根據交通部觀光署最新統計，今年截至5月，國人出國人次已接近750萬，顯示國際旅運需求強勁回溫。隨著北、中、南三大國際機場陸續啟動擴建工程，航空城經濟效應持續發酵，成為帶動區域發展與房市熱度的重要驅動力。

其中，以台中沙鹿為例，近五年房價漲幅更是高達111.3%，市場規模也隨之擴大。近期全台航空城生活圈新案熱度不減，建商紛推新案，包括台中的「麗景風和」、桃園大園的「力璞水御-耘山」、「臥墨池」，以及高雄小港的「寶立寶蒔捷」、「清景麟國家公園」、「華友聯POWER CITY」等指標建案，均以航空城題材吸引置產族群高度關注。

在中部地區，受惠航線擴增與旅運需求回升，台中國際機場帶動周邊區域快速發展，「台中國際機場特區」成為建商與置產族群積極佈局的嶄新熱區。

其中，金昌隆建設找來七期豪宅建築師規劃的「麗景風和」，是該區域內難得一見的高規建案，距離機場僅約5分鐘車程，坐擁逾千坪完整基地，三面公園環繞且正對4,084坪公館公園，規劃區域罕見的大面積首排景觀宅。

該案產品主力為40至48坪純三房，採3.4米樓高設計，全戶皆三面採光，部分戶型更達四面採光，住宅質感與機能兼備，最高成交單價已突破4字頭，顯示市場高度認同。

位於八大核心生活圈交會處，涵蓋中科、大雅、水湳經貿園區及七期國家歌劇院等八大核心生活圈，「麗景風和」吸引了中科菁英與航空產業專業族群，自住剛性需求明顯，該案不僅拉抬區域整體房市行情，也為航空城生活圈樹立高品質住宅的新標竿。

北部桃園大園區則在桃捷、台鐵及高鐵等交通系統相繼到位下，區域通勤便利性大幅提升，從台北市至大園通勤時間可壓縮至約30分鐘，使得大園區成為更具吸引力的居住選擇。

在交通利多與航空城議題帶動下，區域房市熱度持續升溫。觀察近期市場交易動態，新案表現亮眼，包括「力璞水御-耘山」最高成交單價達79.05萬元，「臥墨池」亦達69.09萬元，反映區域價值逐漸被市場認可，帶動新案價格持續上揚。

南台灣則由小港國際機場擴建計畫領軍，高雄小港機場第一期擴建工程正加速推動，預計2032年完工啟用，將成為南部重要的國際交通樞紐。區域在交通建設與產業發展題材加持下，房市近五年價格漲幅達50.1%，反映市場對小港前景的正面看法。

近期新案交易熱絡，包括「寶立寶蒔捷」最高成交單價43.2萬元、「清景麟國家公園」最高成交單價37.71萬及「華友聯POWER CITY」最高成交單價每坪34.29萬元，顯示建商與買盤對小港區未來發展潛力一致看好。

21世紀不動產資深經理沈政興分析指出，無論是台中的機場特區、桃園的大園生活圈，或高雄小港航空門戶，在「交通建設＋產業發展」雙引擎驅動下，房市磁吸效應逐步浮現，受惠於交通網絡升級與產業就業機會挹注，航空城生活圈不僅吸引自住買盤穩定進場，也成為置產族關注的熱門標的。

沈政興提醒，有意進駐航空城生活圈的購屋族群，應關注區域內重大建設進度與產品規劃，優先選擇具品牌實力、推案具長期發展潛力的建商與個案，以掌握區域成長紅利帶來的長線增值契機。

全台航空城周邊房價漲幅一覽。資料來源：內政部實價登錄
全台航空城周邊房價漲幅一覽。資料來源：內政部實價登錄
台中國際機場帶動周邊區域快速發展，沙鹿區近五年房價漲幅高達111.3%。記者宋健生/攝影
台中國際機場帶動周邊區域快速發展，沙鹿區近五年房價漲幅高達111.3%。記者宋健生/攝影
「台中國際機場特區」成為建商與置產族群積極佈局的嶄新熱區。記者宋健生/攝影
「台中國際機場特區」成為建商與置產族群積極佈局的嶄新熱區。記者宋健生/攝影

延伸閱讀

家庭日寓教於樂！大園分隊攜手華通電腦 強化防災知識

4歲童偷溜出門徘徊超商內 大園警憑「1記憶」成功助團圓

桃園大園物流倉儲深夜大火 烈焰照黑夜竄濃煙消防搶救

桃園菓林重劃區明通車 緊鄰2捷運及產專區…張善政「要發了」

相關新聞

老縣長楊秋興轉行蓋房子 矢志在家鄉蓋出平價「帝寶」

高雄前縣長楊秋興2010年淡出政壇後，轉行蓋房子，3年前在屏東內埔推出首個透天案「白玉璞植」，之後開發重心拉回故鄉高雄燕...

台中知名海線建商全面停工 海線房仲：新建案多限貸令衝擊

台中知名海線建商與合作營造廠向協力廠商發出緊急公告，表示因政策影響，公司7月31日遭遇資金周轉困難，未能順利銜接工程款兌...

北中南三大航空城擴建啟動 周邊這區房價漲幅最高

根據交通部觀光署最新統計，今年截至5月，國人出國人次已接近750萬，顯示國際旅運需求強勁回溫。隨著北、中、南三大國際機場...

六都「家庭宅」熱區揭曉 北市門檻逼近2500萬

台灣房屋集團趨勢中心根據內政部不動產資訊平台住宅買賣移轉資料，統計2025年第一季六都25~35坪，「家庭宅」交易佔比最...

王品旗下12mini快煮鍋送限量JOGUMAN主題圍兜 8月15日開放加購吊飾

人氣平價鍋物「12mini 快煮鍋」與「JOGUMAN」日前共同推出「辛奇超人鍋」，開賣10天熱銷近6千鍋，來客量年增2...

成大東寧宿舍啟用 信義房屋揭周邊租屋「這兩類」最受青睞

成功大學新建「東寧宿舍」本月啟用，斥資12億元打造的新宿舍，讓學生、網友紛紛直呼像住在豪宅；而根據校方公布的收費標準，最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。