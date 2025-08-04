北中南三大航空城擴建啟動 周邊這區房價漲幅最高

根據交通部觀光署最新統計，今年截至5月，國人出國人次已接近750萬，顯示國際旅運需求強勁回溫。隨著北、中、南三大國際機場陸續啟動擴建工程，航空城經濟效應持續發酵，成為帶動區域發展與房市熱度的重要驅動力。

其中，以台中沙鹿為例，近五年房價漲幅更是高達111.3%，市場規模也隨之擴大。近期全台航空城生活圈新案熱度不減，建商紛推新案，包括台中的「麗景風和」、桃園大園的「力璞水御-耘山」、「臥墨池」，以及高雄小港的「寶立寶蒔捷」、「清景麟國家公園」、「華友聯POWER CITY」等指標建案，均以航空城題材吸引置產族群高度關注。

在中部地區，受惠航線擴增與旅運需求回升，台中國際機場帶動周邊區域快速發展，「台中國際機場特區」成為建商與置產族群積極佈局的嶄新熱區。

其中，金昌隆建設找來七期豪宅建築師規劃的「麗景風和」，是該區域內難得一見的高規建案，距離機場僅約5分鐘車程，坐擁逾千坪完整基地，三面公園環繞且正對4,084坪公館公園，規劃區域罕見的大面積首排景觀宅。

該案產品主力為40至48坪純三房，採3.4米樓高設計，全戶皆三面採光，部分戶型更達四面採光，住宅質感與機能兼備，最高成交單價已突破4字頭，顯示市場高度認同。

位於八大核心生活圈交會處，涵蓋中科、大雅、水湳經貿園區及七期國家歌劇院等八大核心生活圈，「麗景風和」吸引了中科菁英與航空產業專業族群，自住剛性需求明顯，該案不僅拉抬區域整體房市行情，也為航空城生活圈樹立高品質住宅的新標竿。

北部桃園大園區則在桃捷、台鐵及高鐵等交通系統相繼到位下，區域通勤便利性大幅提升，從台北市至大園通勤時間可壓縮至約30分鐘，使得大園區成為更具吸引力的居住選擇。

在交通利多與航空城議題帶動下，區域房市熱度持續升溫。觀察近期市場交易動態，新案表現亮眼，包括「力璞水御-耘山」最高成交單價達79.05萬元，「臥墨池」亦達69.09萬元，反映區域價值逐漸被市場認可，帶動新案價格持續上揚。

南台灣則由小港國際機場擴建計畫領軍，高雄小港機場第一期擴建工程正加速推動，預計2032年完工啟用，將成為南部重要的國際交通樞紐。區域在交通建設與產業發展題材加持下，房市近五年價格漲幅達50.1%，反映市場對小港前景的正面看法。

近期新案交易熱絡，包括「寶立寶蒔捷」最高成交單價43.2萬元、「清景麟國家公園」最高成交單價37.71萬及「華友聯POWER CITY」最高成交單價每坪34.29萬元，顯示建商與買盤對小港區未來發展潛力一致看好。

21世紀不動產資深經理沈政興分析指出，無論是台中的機場特區、桃園的大園生活圈，或高雄小港航空門戶，在「交通建設＋產業發展」雙引擎驅動下，房市磁吸效應逐步浮現，受惠於交通網絡升級與產業就業機會挹注，航空城生活圈不僅吸引自住買盤穩定進場，也成為置產族關注的熱門標的。