六都「家庭宅」熱區揭曉 北市門檻逼近2500萬

台灣房屋集團趨勢中心根據內政部不動產資訊平台住宅買賣移轉資料，統計2025年第一季六都25~35坪，「家庭宅」交易佔比最高的行政區，以新北市鶯歌區的46.4%居冠；台中市冠軍則是大雅區的40.2%；台南東區、高雄岡山也雙雙突破3成，奪下該縣市的第一名寶座；台北市的家庭宅以松山區佔比34.1%最高，但購屋門檻卻直逼2500萬元，負擔遠比其他都會區更吃力。

台灣房屋松山南京加盟店經理蔡君葳表示，松山區的家庭宅平均總價高達2495萬元、平均單價則為87.2萬元，交易多半是位於民生東路的公寓，以及八德路三、四段、南京東路五段的華廈大樓產品。由於松山區內有捷運松山新店線與文湖線貫穿，加上交易熱區的民生社區，商圈機能成熟且生活環境清幽，雖多為老屋，但是低公設比、使用坪數大，也吸引不少注重居住品質的家庭族群入住，推升家庭宅的交易比重。

新北市鶯歌區的家庭宅，平均總價965萬元、單價31.6萬元，交易占比高居六都之最！台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，近年鶯歌的新電梯大樓交易多集中在鳳鳴重劃區，2~3房僅要價千萬元出頭，具備價格優勢；且隨著台鐵鳳鳴車站啟用及未來三鶯線通車，鶯歌的交通便利性將大幅提升，有望改善通勤條件，吸引小資家庭移居，進一步帶動家庭購屋需求。

除了台北之外，新北以南今年上半年的熱門家庭宅，平均單價落在2、3字頭，平均總價也大多控制在千萬元以內，高CP值讓買家眼睛為之一亮。其中桃園市25~35坪家庭宅佔比為六都最低，即使是冠軍平鎮區，佔比也僅31.7%。

陳定中指出，平鎮區的家庭宅平均總價僅682萬元、單價22.5萬元，為六都最低價，主要是該地的地價成本相對低，加上平鎮的新案較少，交易以中古屋居多，且部份區域因鄰近納骨塔等嫌惡設施，房價相對平實；不過區內如南勢重劃區，推案相對集中、產品較多元、加上房價親民，吸引預算有限的自住家庭進場購屋。

第一建經研究中心副理張菱育表示，在少子化、三代同鄰不同堂的時代，家庭對於房間數的需求已從過去的3~4房，轉為2~3房即可滿足日常所需，因此都會區的「家庭宅」坪數，也從過往的35~50坪，下修為25~35坪，這類產品既可保持相對低總價，又能兼顧空間機能，在市場上可說是歷久不衰。