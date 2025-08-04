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王品旗下12mini快煮鍋送限量JOGUMAN主題圍兜 8月15日開放加購吊飾

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
9月底前到台北慶城店、台中公益東興店和高雄裕誠店，都能與身長100公分的「JOGUMAN 陪吃娃娃」同桌用餐。王品/提供
9月底前到台北慶城店、台中公益東興店和高雄裕誠店，都能與身長100公分的「JOGUMAN 陪吃娃娃」同桌用餐。王品/提供

人氣平價鍋物「12mini 快煮鍋」與「JOGUMAN」日前共同推出「辛奇超人鍋」，開賣10天熱銷近6千鍋，來客量年增20%，銷售成績亮眼。第二波的周邊商品來襲，即日起到店消費主題鍋物就送限量「JOGUMAN陪你吃鍋圍兜兜」，8月15日起到店消費任一風味鍋物，加價299元，就能獲得「JOGUMAN mini療癒吊飾」，數量有限，售完為止，喜愛這檔主題活動的鍋友趕緊設定鬧鐘，準時搶購。

1個人到「12mini 快煮鍋」吃鍋不孤單，即日起至9月30日，在台北慶城店、台中公益東興店和高雄裕誠店三間主題概念店，安排「JOGUMAN 陪吃娃娃」與鍋友同桌用餐，身長100公分的療癒系布偶不只讓消費者忍不住合照打卡，有巨型萌物陪伴吃鍋暖胃也暖心。此外，全台還有9間特色店擁有輕量主題佈置，可愛得令路過民眾都忍不住會心一笑。

「12mini 快煮鍋」從湯頭到料底都提供豐富選擇，內用消費最低只要149元就能無限享用自助吧的白飯和飲品，即日起至9/30推出的「辛奇超人鍋」，以辛香酸辣的泡菜為湯底，加入豐富配料與超萌JOGUMAN魚板，每鍋199元，選購其他鍋物也能用15元銅板價加購主題魚板。

8月1日起，到店消費「辛奇超人鍋」就獲得限量「JOGUMAN陪你吃鍋圍兜兜」。8月15日起，內用或消費任一款風味獨享鍋，加價299元就能獲得超可愛的「JOGUMAN mini 療癒吊飾」，數量有限，售完為止。

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