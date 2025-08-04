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六都「家庭宅」購屋熱區曝 這裡一戶均價682萬元

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
在少子化、三代不同堂時代，都會區家庭宅坪數，從過去35~50坪，下修為25~35坪。示意圖／台灣房屋提供
在少子化、三代不同堂時代，都會區家庭宅坪數，從過去35~50坪，下修為25~35坪。示意圖／台灣房屋提供

雙薪家庭購屋一般多選擇25~35坪房型，台灣房屋集團趨勢中心統計內政部資料，今年第一季六都25~35坪「家庭宅」交易占比最高的行政區，為新北市鶯歌區，占比達46%，幾乎每兩戶交易就有一戶是家庭宅。

台中市冠軍為大雅區，占比40%，台南東區、高雄岡山區也雙雙突破3成，奪下該縣市的第一名寶座。

台北市家庭宅則以松山區交易占比34%最高，但購屋門檻卻直逼2,500萬元，負擔遠比其他都會區更吃力。

桃園市家庭宅交易占比冠軍平鎮區，平均總價僅682萬元、單價22.5萬元，則是六都最低價。

第一建經研究中心副理張菱育表示，在少子化、三代同鄰不同堂的時代，家庭對於房間數的需求已從過去的3~4房，轉為2~3房即可滿足日常所需，因此都會區的「家庭宅」坪數，也從過往的35~50坪，下修為25~35坪，這類產品既可保持相對低總價，又能兼顧空間機能，在市場上可說是歷久不衰。

張菱育觀察，六都家庭宅交易佔比高的地區，有三大特徵，第一是「位在大型重劃區或既有商圈外圍」，不僅具有未來發展潛力，房價也相對市中心親民，有助於家庭族群在預算內找到合適物件。

第二是「產品類型多元」，區內常見新舊建物並存，從公寓、華廈到電梯大樓產品都有，可因應不同家庭在購屋預算與生活階段上的需求。

第三則是「鄰近公共運輸設施」，例如捷運、台鐵周邊，通勤便利性高，對於上班族家庭來說是購屋時的重要考量。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，新北市鶯歌區的家庭宅，平均總價965萬元、單價31.6萬元，交易占比高居六都之最。，近年鶯歌的新電梯大樓交易多集中在鳳鳴重劃區，2~3房僅要價千萬元出頭，具備價格優勢。

他表示，隨著台鐵鳳鳴車站啟用及未來三鶯線通車，鶯歌的交通便利性將大幅提升，有望改善通勤條件，吸引小資家庭移居，進一步帶動家庭購屋需求。

台灣房屋松山南京加盟店經理蔡君葳表示，松山區的家庭宅平均總價高達2495萬元、平均單價則為87.2萬元，交易多半是位於民生東路的公寓，以及八德路三、四段、南京東路五段的華廈大樓產品。

由於松山區內有捷運松山新店線與文湖線貫穿，加上交易熱區的民生社區，商圈機能成熟且生活環境清幽，雖多為老屋，但是公設比低、使用坪數大，吸引不少注重居住品質的家庭族群入住，推升家庭宅的交易比重。

六都熱門家庭宅佔比房價。資料來源／台灣房屋
六都熱門家庭宅佔比房價。資料來源／台灣房屋

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