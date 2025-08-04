成大東寧宿舍啟用 信義房屋揭周邊租屋「這兩類」最受青睞

成功大學新建「東寧宿舍」本月啟用，斥資12億元打造的新宿舍，讓學生、網友紛紛直呼像住在豪宅；而根據校方公布的收費標準，最貴的單人房型每學期收費5.4萬元，換算每月租金約是1.3萬元左右。信義房屋在地專家則揭露成大周邊租屋行情，以最受喜愛的飯店式管理大樓或透天宿舍兩類為例，每坪租金約落在900至1200元間；值得注意的是，過往不少家長替孩子看租屋時也會詢問購屋行情，近年雖因房價推升購屋意願有稍降，但部分財務規劃許可，且孩子預計停留在台南較久的家長，仍會有此考量。

信義房屋東門店經理楊雅芬表示，成大可走路上學的距離，或是車程5分鐘以內的範圍內，若是飯店式管理大樓內單人套房，單坪租金約落在1000至1200元間，依裝潢程度而定，例如「太子LV」社區，普通裝潢的11.99坪套房，月租金不含管理費約1萬元，若是22.6坪的兩房，租金不含管理費則約2.3萬元；另有透天式的宿舍，每坪租金依距離成大各校區路程而有不同，但大約落在每坪900至1200元間。

楊雅芬說明，成大周邊宿舍選擇多，通常華廈、大樓的套房至3房物件，租金會高一些，可由幾個同學一起分租，但因通常有門禁、垃圾處理，家長比較放心；至於透天宿舍，一般也會有宿舍管理人協助學生。

因成大也有醫學院，學生就讀時間比較長，是否也有家長考慮直接置產，先讓孩子自住，畢業後繼續住或改為收租？楊雅芬表示，108至113年這段期間，無論是飯店式管理大樓的套房，或者屋齡較新大樓的2至3房，都會有家長詢問，主要都是希望距離學校近，最好可以走路上課，或頂多5分鐘車程以內，並以總價300至1200萬元間最受歡迎，不過，因為這個總價區間近兩年已經相當稀有，所以家長購屋意願有稍降。

楊雅芬進一步分析租屋與購屋的優缺點，她指出，如果家長財務規劃許可，且孩子預計停留在台南的時間長，購屋是不錯的規劃，一來不用繳租金給房東，再者成大周邊租售屋市場穩定，總價500萬內的套房，若後續出租或出售，投報率約3%至4%，總價500至700萬公寓，若改裝為3到4間套房，每月總租金約2萬至2.5萬，若整層未改裝直接出租，租金約1.5萬至2萬；不過，若孩子未來生涯規劃未定，租屋則是比較單純的選項，也不用擔心購屋總價變高，投報率較以往降低的問題。