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舊衣不只能回收！信義房屋支持《衣物旅程案內所》串連衣物永續行動

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
《衣物旅程案內所：探索西門町潮流的永續地圖》計畫提案人許紓語（右）與楊沛緒（左）對衣物回收提出了不同的觀點。（圖:信義房屋提供）
《衣物旅程案內所：探索西門町潮流的永續地圖》計畫提案人許紓語（右）與楊沛緒（左）對衣物回收提出了不同的觀點。（圖:信義房屋提供）

近日有網友在日本二手市集逛街時，驚見台灣連鎖足體養生館制服陳列販售，直呼「好親切！」也勾起不少人回憶：多年前曾在網路上看見非洲人穿著自己國中制服。這些趣事讓人不禁思考：丟進回收箱的舊衣，都有被好好利用嗎？信義房屋「社區一家」計畫2023年楷模獎得獎計畫《衣物旅程案內所：探索西門町潮流的永續地圖》提出了不同的觀點，重新省思衣物回收的觀念。

在日本，衣物素養從小教育扎根。許多日本人會為每季設定置裝預算，穿過的衣服經過整理後轉售給社區二手商，再以換得的預算購置新衣，形成良性循環。「他們的穿搭品味不是天生的，而是被教育出來的。」《衣物旅程案內所》計畫共同發起人楊沛緒說，修改衣物在當地極為普遍，有些經由職人巧手改造的衣服，甚至能讓售價翻倍。

對比日本的制度與文化氛圍，《衣物旅程案內所》計畫是由台灣「醇味研舊設計室」提出，期望透過永續地圖與衣物教育，翻轉大眾對衣物回收的想像。設計室總監暨創辦人許紓語指出，許多人認為舊衣丟進回收箱就是完成，但若衣物無法再穿，回收單位還得額外花錢處理，反而成為負擔。真正適合回收的，是狀況良好、仍有人願意購買的衣物，否則丟入一般垃圾更有效率。

最理想的方式，是延續衣物生命。楊沛緒說，他們選擇在西門町成立工作室，除了因為這裡是台北潮流地標，更因其在中華商場時期曾聚集訂製西裝、成衣代工與修改技藝，具備完整服裝產業脈絡，是推動衣物教育與永續行動的絕佳起點。許紓語補充，2010年前後快時尚興起、網購便利，消費者從螢幕快照決定購買，卻常因不合身就退貨或丟棄，形成惡性循環。「我們推崇的永續第一步其實非常簡單，就是走進實體店，親自試穿、觸摸材質與版型，再決定是否購買。」

「我們希望民眾能重新認識衣服與自己的情感關係。」許紓語補充，台灣的衣物教育仍在起步，許多消費者不了解材質、版型與穿著情境的差異，導致不合適便輕易丟棄。計畫除了推廣教育，包括修改衣物課程、素養講座等，也積極拜訪在地修改師傅，建立「衣物永續地圖」，讓需要修改的人能找到可靠職人。「修改衣服不是踩縫紉機就好，它像衣服的醫生，需要理解結構與人體比例，這些機器都無法取代。」她說，西門町如今隨著產業式微，留下的修改店家屈指可數，「希望透過這張地圖，延續職人技藝的尊重與傳承。」

目前，據點從西門町移轉至大稻埕，串聯在地布料商與文史團體，試圖打造淡水河畔的衣物文化地圖。「我們推動的是五個R+1R：re-think（重新思考）、reuse/reduce（再利用/減量）、repair（修繕）、remake（改造），最後才是recycle（回收）。」楊沛緒表示，購物前三思需求，若日後衣服有瑕疵或不穿了，優先考慮修復或改造為其他用途，例如手提包、時鐘、布偶等，實在無法使用時，才回收處理。

信義房屋公益事業推動組經理蕭雅雯指出，「社區一家」鼓勵民眾走出家門、以社區為單位凝聚人心，透過專業評審的建議與回饋，長期陪伴各地團隊實踐社造。《衣物旅程案內所》這項計畫正是將環保、時尚與文化融合，讓永續成為日常行動的楷模。她表示，信義房屋除了提供贊助，更希望成為陪伴者，協助每一項計畫朝永續目標前進，讓人才留在地方，邁向全台共好的願景。

楊沛緒也分享，「社區一家」最難得之處，在於採取「信任原則」。不同於多數公益資源提案流程繁瑣、資金限制嚴格，社區一家在獲獎後即撥付七成經費，讓團隊能依現場需求靈活調整、發揮創造力。蕭雅雯補充，這份信任源自信義房屋的企業文化，不只本業強調與客戶互動的信任，也延伸至所有共好夥伴。計畫結案後僅需提交成果報告，即可撥付獎金的30%尾款，讓團隊專注計畫內容、少受行政干擾。

《衣物旅程案內所》計畫從舊衣出發，串聯設計師、裁縫師、商家與居民，翻轉消費習慣，延續技藝傳承，也讓人重新思考自己與衣服的關係。社區的議題多元，社區一家鼓勵大家找問題提出創新的解決方案，社區營造不再只是清潔工作、志工服務，透過社區一家這個平台，人們能以跨域合作、創意實踐串聯地方，讓台灣每個角落都充滿活力與生命力。

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