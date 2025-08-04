老縣長楊秋興轉行蓋房子 矢志在家鄉蓋出平價「帝寶」

高雄前縣長楊秋興2010年淡出政壇後，轉行蓋房子，3年前在屏東內埔推出首個透天案「白玉璞植」，之後開發重心拉回故鄉高雄燕巢，推出地上9層、地下1層的住宅大樓「御景」，想善盡工程專業蓋平價「帝寶」，為家鄉建築美學樹立新標竿。

楊秋興家鄉推的大樓建案，是燕巢首棟公設集合住宅，位在中北路，距他老家僅5公里。基地原本是一處當場家族老輩共有持分的三合院，先前有建商洽談不成，最終反而以較低價格賣給他，地主說，「相信老縣長能為這片土地蓋出好房子」。

楊秋興畢業於台大土木系，公職生涯從工務體系做起，後來當選高雄縣長，包括大東藝術中心、衛武營國家藝術中心，他都曾參與擘畫，秉持土木專業促成。

他說，30多年前他第一次到歐洲6國參訪大為驚豔，「別人的房子怎麼都這麼漂亮」，深受啟發。因此縣長任內，他特別重視建築園冶獎，致力提升公共建設與校園建築質感。現在從政壇退下，開建築設公司打拚事業第二春，更矢志要蓋心目中的理想住宅。

「房子的價值，不只是外觀與機能，而應回應住戶對生活品質的期待」，楊秋興說，新案「御景」，每立方公尺使用186公斤鋼筋量，超出同類建案兩成以上。別人巡工地10次，他巡100次。並和建築師朱文明挑戰13種房型集於一體，每樓層的格局不一，有人比擬為平價「帝寶」，他聽了很高興。

立永國際處長劉于銓指出，燕巢市中心新建案供給稀少，「御景」是當地首棟住宅大樓，更是首個引進完善公設的集合住宅。

楊秋興預告，除已完成的2建案，接續他也要在大社區推出7樓華廈案，美濃泰安路規畫12層大樓，但能用自己的專業為家鄉打造理想住宅，「這條路比當縣長快樂多了」。