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台灣美食展買氣爆棚！展期倒數人潮湧現 地方好味熱賣到來不及補貨

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
「屏東賀呷」的「蝦正甜」販售由自家養殖的泰國蝦製成的蝦信封捲，展場限定優惠買五送一。台灣觀光協會/提供
「屏東賀呷」的「蝦正甜」販售由自家養殖的泰國蝦製成的蝦信封捲，展場限定優惠買五送一。台灣觀光協會/提供

台灣美食展倒數，3日進場人潮達37,128人次，較去年成長5.06%。隨展期進入尾聲，許多熱銷商品已陸續完售，「澎湖伯伴手禮坊」原味蝦餅和「里艾廚房」的炸鬼頭刀皆已售罄，來自金門的「存德中藥房」胡椒粉備受好評，緊急從金門補貨，嘉義新鮮直送的逐鹿部落老麵包每日200顆，下午三點前就完售，阿里山小米酒也供不應求緊急補貨，阿里山薊雞湯也從部落趕工直送台北。包括海霸王、圓山大飯店、晶華酒店業績持續長紅。

美食展今天特別加開同業驗證入場，邀同業與民眾把握機會，採購各館明星商品。現場匯聚全台各地好物、限定產品及優惠組合，搭配「海鮮—鮮味款待」主題，今年邀集到多間海味伴手禮，像是「屏東賀呷」的「蝦正甜」販售由自家養殖的泰國蝦製成的蝦信封捲，展場限定優惠買五送一；蘇澳鎮公所「大鯖魚夢工廠」帶來鯖魚口味雪花酥、醬心蛋捲、滴鯖魚精等特色海味伴手禮，並提供展場限定超值組合價；台南館「滿意阿滿姨」販售台南經典食材西瓜綿，以及人氣店家「芝麻先生」販售黑芝麻醬等多款黑芝麻系列產品，「慶家黃金泡菜」的超人氣黃金泡菜、酒釀番茄，展場特惠購買三罐現折100元。

除生鮮食材與必吃熟食，場內也展售多款來自台灣各地、離島及國外的特色調味料與發酵食品。「日本美食館」展出全台獨賣的高知縣純天然「甜椒沙拉醬」、販售多種印尼食品的「協安貿易」主打正宗ABC辣椒醬；客庄風味的「大山北月」攜手在地小農推出柑橘醬油、香桔果醬與蜜柑鹽等柑橘系列產品、「一品醇醬油」推出手工純釀且獨具特色的芋頭醬油與金桔鳳梨醬油禮盒組，「大埔良作」則主打結合四季物產的純釀陳醋。

金門限定品牌「存德中藥房」提供廣受歡迎的十三香與滷包等調味料，喜愛各地特色醬料的民眾千萬別錯過。此外，展場提供適合搭配麵包、優格的天然手作果醬，有來自桃園的「草本誠食」販售自家種植的蘋果草莓果粒醬展場限定300元、花蓮「里艾廚房」帶來手工馬告鳳梨醬特價兩罐350元。

昨日下午大會舞台精彩展演輪番上陣，不僅展演藝術麵包的造型吐司，還有來自澎湖的「漁醺」酒吧主理人帶來「五味醬牡蠣」海味調酒，邀請現場民眾品嘗融入東泉辣椒醬的獨特風味；鮮蔬雙拼廚藝展演由廖永勛主廚和謝佳歆主廚輪流展示；交通部觀光署邀請到法國YouTuber酷的夢（Ku's dream）現身「台灣超有料」舞台，分享在地飲食經驗，再掀一波高潮。

今日將進入活動最終日，「台灣農業館」將壓軸登場分享「農村尋味」，最後一場「鮮味食譜」中午準時登場，現場參與還有機會獲得「高鐵假期」折價券。

展期即將結束，圓山大飯店首次推出美食展限定調酒秀與試飲，將於今天上午11：30限定登場。另外各館也推出消費滿額禮優惠，「客食。客市」除可使用客家幣，每日消費累積滿888元，即可兌換客家麻布手提袋，「台灣農業館」憑當日發票或收據，消費滿500元再贈50元美食抵用券。

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