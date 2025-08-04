台中知名海線建商全面停工 海線房仲：新建案多限貸令衝擊

台中知名海線建商與合作營造廠向協力廠商發出緊急公告，表示因政策影響，公司7月31日遭遇資金周轉困難，未能順利銜接工程款兌現，即日起暫停工務所所有工程施工，此宣告引起台中海線民眾議論；海線在地房仲紀仕強表示，近幾年台中海線新建案多，限貸令衝擊，若周轉不靈，部分小型建商資金就會發生斷鏈。

據了解，「台中知名海線建商」曾在台北市文山區推出個案，2017年搶進中台灣市場，目前手上有四個推案，包含一廠辦案，三住宅案，分為位在台中沙鹿、龍井及雲林等。

今年仍繳出銷售佳績的台中海線在地品牌「英嘉房屋仲介有限公司」經紀人員紀仕強表示，今年是他的房仲菜鳥年，就讓他碰上限貸令，他坦承今年房子很難賣，不管預售屋或中古屋，通通都陷入泥沼，主要原因就是限貸令持續發威。

紀仕強說，這幾年台中海線蓋的建案實在是太多了，一旦碰上限貸令衝擊，不管是買方或建商，都很難借到錢，只要稍微周轉不靈，部分小型建商資金就會發生斷鏈，建案蓋到一半就很有可能停擺；紀仕強透露，現在建商根本不敢再買土地，有的建商甚至轉型變成監造廠商，只做穩賺不賠的生意。

紀仕強表示，現在房仲如果想順利圓滿成交一間房屋，必須先將物件委請代書送交銀行鑑價，再幫客戶評估貸款條件，確定沒太大問題，買賣雙方才敢正式簽約。即便如此，有的買方在簽約時都會要求加註一條「貸款不足成數」的無條件解約條款，藉此避免買方違約。

限貸令對新屋交屋的衝擊更大，紀仕強說，在銀行貸款還沒正式核貸前，買方宛如熱鍋上的螞蟻，就怕貸款下不來，就可能面臨被建商收取房地總價款最高15%違約金的可能；而就算核貸，他的客戶也有人急著想平轉，卻苦等不到人接手的窘境。

紀仕強認為，到今年底以前，房市都不太可能變好，他直言，「越晚賣、價格會越不好！」根據他統計，目前591售屋網，光是台中海線(清水、沙鹿、梧棲、龍井、大肚、烏日、大甲)的電梯大樓及透天別墅廣告案，就超過6000件，另外還有多達203個預售屋、新成屋、預推屋在線建案，如果這些房子全部都蓋完，屆時台中海線的房市殺戮戰恐怕會更激烈。