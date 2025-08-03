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長榮集團前副總裁林省三過世 享耆壽95歲　

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
長榮集團前首席副總裁林省三2日晚間過世，享耆壽95歲。本報資料照片
長榮集團前首席副總裁林省三2日晚間過世，享耆壽95歲。本報資料照片

長榮集團前首席副總裁林省三2日晚間過世，享耆壽95歲。林省三曾任台北市輪船公會理事長、全國船聯會理事長、台灣海峽兩岸航運協會董事長，也當過海基會董事，政府當年推動兩岸海運直航，林省三被認為是談判要角之一，海運界也肯定他的貢獻。

ETtoday報導，林省三的子孫今天在海運界LINE群組上公布其過世的訊息，寫道：「子女懷著萬般不捨與沉痛的心情，向各位告知，家父林省三老先生已於民國114年8月2日(星期六)下午6點26分，在陽明醫院安詳辭世，享壽95歲。家父生前備受各位關懷與愛護，身為晚輩，我們深表感激。遵照父親生前遺願，後續將以家祭方式舉行告別式，無公祭。

靈堂地點： 永念會館（台北市民權東路二段186號1樓水雲間），開放時間： 8月4號星期一至8月12號星期二，每日上午10:00～12:00、下午14:00～16:30。遵照家父遺願，懇辭奠儀與花籃。」

董事長 長榮集團

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