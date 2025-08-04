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鋼筋本周行情向上

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

中鋼（2002）調漲9月鋼價的機會愈來愈高，鋼筋市場不遑多讓，預期今（4）日豐興（2015）新價同樣趨漲，有望出現連兩周向上，主因在於原料支撐、廢鋼與小鋼胚價格持續高檔。

上市鋼廠主管指出，近期鋼筋市場出現明顯上行趨勢，顯示成本與供給雙重因素正對價格形成強勁支撐。商情顯示，上周豐興鋼筋每公噸漲300元，各主要電爐廠與單軋廠普遍限量接單，部分鋼廠甚至惜售不接單，反映售價尚未完全漲足的現況。

造成鋼筋價格上漲的關鍵，在於廢鋼與小鋼胚價格持續高檔，加上新台幣近期貶值，進口原料成本節節上揚。

鋼廠測算，以目前進口美國貨廢鋼每公噸CFR 300美元、成交價約298美元計算，電爐廠生產每公噸鋼筋的成本至少要達到1.63萬元，但目前國內鋼筋售價低於這個價錢。

此外，鋼筋原料小鋼胚供應持續緊俏，俄羅斯、大陸鋼胚每公噸CFR 465美元上下，以匯率換算成本約為每公噸1.6萬元，就算直接採購小鋼胚軋延鋼筋還是沒賺頭。

鋼廠指出，鋼筋已連續兩周上漲，下游雖有壓力，但若原料價格未見鬆動，鋼廠難以承擔虧損生產，後續調價勢在必行。

豐興

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