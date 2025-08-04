大陸整頓鋼鐵產業、本月接單成長 中鋼：9月鋼價有望調高

鋼市回暖訊號強烈，中鋼（2002）帶頭喊漲。大陸對鋼鐵產業展開整頓、縮減產能，其鋼材出口報價每公噸上漲20至30美元，加上國內燁輝、裕鐵、盛餘等大戶鋼廠8月對中鋼訂單量較7月增長，各種跡象彰顯鋼市基本面回穩趨堅。

中鋼董事長黃建智透露，「9月鋼價有機會調高」。法人表示，中鋼如願提高9月盤價，將是近五個月來首見漲盤，接下來銜接第4季傳統鋼鐵產業旺季，鋼鐵產業後市值得期待。

上市鋼廠主管說，「春江水暖鴨先知」，在外界認為鋼市內外銷普遍仍陷低潮的情況下，主力外銷單軋廠燁輝二天前開出的8月盤價，主力品項鍍鋅、烤漆鋼捲每公噸提漲500元，為鋼價上漲開出第一槍，令市場為之振奮。

黃建智指出，這波鋼市回暖並非自嗨喊漲，而是有憑有據。首先，大陸政策整頓鋼鐵產業，直接產出鋼廠限產的明確成果；根據最新商情，大陸鋼鐵出口報價每公噸已經調高20美元至30美元，市場是透明的「大家都看得到」。

另一方面，中鋼下游用戶8月的訂單數量，確實比7月增長；加上新台幣匯率近期回貶到30美元，對以外銷為主的國內用鋼產業來看，海外接單將更有底氣，各種情勢都明顯轉為有利，對鋼價當然有助攻效果。

中鋼預定8月中旬開出9月盤價，黃建智說，「只要有漲價的機會，中鋼一定會把握」。 上市鋼廠主管表示，距離年底結帳只剩四個多月，對中鋼用戶來說，並不排斥漲價，沒有上游喊漲帶動，市場將成一灘死水，買賣雙方都沒有信心。

尤其重要的是，鋼價長期處於低潮，存貨跌價損失將在年底結帳時形成龐大壓力，影響全年度的營運表現，所有經營者都不希望看到虧損的報表，「中鋼在關鍵時點調漲鋼價有其必要性，並可帶來良性循環」。

黃建智指出，全球地緣政治影響地緣經濟發展，現在鋼鐵產業已經與以前大不相同，呼籲產上下游一定要起步，做供應鏈轉型，因為「不是這波景氣低潮過後就會否極泰來」，後面的考驗還很多，鋼鐵的未來不能只靠低價。

黃建智說，以前鋼廠如果A地賣不好就轉往B地銷售，跟游牧民族一樣逐水草而居，但現在全球都面臨關稅問題，舊的思維模式恐怕無法因應，除非直接或間接產品不銷往美國，但這現實上又不太可能。

上市建商主管認為，國內鋼鐵供應鏈轉型雖然陳義過高，也是屬於長期的功課，但理性觀察的結果，確實愈早起步愈好，很多公司治理優良的鋼廠已經從內部革新做起，尤其中鋼有很多資源可以銜接運用。



延伸閱讀

鋼筋本周行情向上