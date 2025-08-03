智慧經營／華城電機總經理許逸德 解決客戶痛點 逆轉勝

華城電機（1519）近年大啖美國市場、台電強韌電網商機，不僅從過去的乏人問津產業，一舉躍為市場焦點，更是作為重電產業的獲利王，華城電機總經理許逸德以「解決顧客問題」為核心的心法，翻轉傳產業務經營模式，帶領公司成功轉型。

根基紮實 站上浪尖

許逸德畢業於美國凱斯西儲大學法律碩士學位，為家族企業第三代，1999年入職至今已在集團逾26年，他從基層業務開始歷練，一直到2017年接任總經理。他表示，從遠因來看，在這一波重電榮景下，公司能順利站上浪尖是源自55年前創辦人許憲樑的技術，以及董事長許邦福的長遠布局，所以延續落實執行策略有其必要性。

不過，傳統產業打好根基後，也要有所突破，而華城在手訂單滿檔，能見度達2028年，除了早期與美國電力公司GE建立良好的合作關係，為亞太區的供應商，甚至近期還拿下美國星門計畫的訂單，到現在也是眾多客戶的核心供應商，這中間的關鍵在於許逸德的經營心法。

「解決客戶的痛點與問題，顧客就會解決你的訂單問題。」許逸德說，美國電力設備市場處於供不應求的狀態，在與客戶接觸後發現，必須了解客戶真正的痛點與需求是什麼。事實上，能夠幫助客戶解決問題，自然而然就會與顧客建立深厚合作關係，而這也是華城能夠掌握市場先機、縮短交期、差異化服務的優勢，並成為國內外能源政策推動重要夥伴的主要原因。

對於風險管理，許逸德也有一套看法，以此次川普關稅戰為例，華城作為重電產業外銷大廠，卻能將衝擊降到最小，壓低到毛利額3%以下，許逸德表示，經營企業不可能永遠風調雨順，所以在關稅戰前，即提早在合約上就商務條件增加條款，關稅必須由買方承擔，另外，關稅戰後，也立即策略性調整訂單方針，採取友好協商跟客戶調整。

三大支柱 推升成長

在許逸德的帶領下，華城營收逐年成長，從變壓器修理起家到東南亞最大變壓器廠、從技術合作到自主研發、從設備生產到能源工程統包，外銷事業更是即將占營收占比逾五成，成為名副其實的外銷領頭羊。

許逸德表示，目前華城的成長動能主要來自外銷拓展、綠能布局及與台電合作的強韌計畫三大支柱，在全球能源轉型、各國加速強化電力基礎建設、數位與AI浪潮下，持續加深與客戶的合作關係。

對於未來，華城電機秉持與時俱進、務實創新的態度，深耕及拓展核心市場，更積極推動數位轉型、智慧工廠與ESG永續策略，從傳統產業向智慧電網與物聯網的領域推進。