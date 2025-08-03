經濟選書／把生成式AI當助理

所有管理者必須取得資訊，才能做出好決策。你還記得過去在圖書館翻找書籍的日子嗎？搜尋引擎和關鍵字觸發網路革命，做研究變得容易許多，而且更快。現在，生成式AI再次改變這個典範。管理者可以向生成式AI提問，獲得以自然語言呈現的詳盡資訊。

這種方式既直觀又有效率，還可以提出後續問題深入探討。現在，不只網路搜尋可做到這點，管理者也可藉由生成式AI驅動的聊天介面，在搜尋公司內部知識庫時，獲得更多互動和個人化的體驗。生成式AI不只會找出內部文件或資料夾的連結，還能直接回答問題或是提供摘要。

將生成式AI當作助理，可以改變傳統上檢索資訊的方法，你可以利用它來取得：

網路知識。與傳統瀏覽器整合時，你可以請生成式AI瀏覽網路資料，擷取重點，並於回應中直接標示出處。你可以提出複雜的問題，不只是使用關鍵字，還可把搜尋範圍縮小到特定來源，例如：新聞文章、產業報告或YouTube影片。生成式AI不但可以瀏覽多個網站的資料，甚至能快速生成摘要，大大加快你的搜尋速度。

請生成式AI就過去一年供應鏈管理技術（請自行指定技術）的最新發展做摘要，並把焦點放在優勢、挑戰和實際應用。請引用來自可靠來源（請自行指定來源）的重要研究和文章。

生成式AI系統有一個明顯缺點，尤其在早期階段十分明顯，也就是常會捏造引用、來源，甚至整個研究和論文都是子虛烏有。

為了因應這個問題，一些專門的生成式AI系統納入「謙虛」的護欄，這些機制讓AI識別並承認其局限性，明確表示找不到相關資訊或無法提供確切答案。這種方法有助於減少錯誤資訊，確保接收資訊的可靠程度和來源。然而，最終的檢查和驗證仍然是人類的責任。

另一個有用的策略是，在你的提示詞中加入「請不要捏造來源」等指示；雖然這個指示仍然無法完全消除風險。

公司知識。如果生成式AI連接到公司的內部知識庫，就能快速搜尋公司內部資料庫、文件和報告。除了提供來源或連結列表，還能歸納重點，並從現有資源找出其中的關聯和發現。管理者可輸入：「就這個問題（請自行指定問題），過去嘗試過哪些解決方案？」生成式AI會根據已有的文件找出相關資訊，並將發現精簡為條列式的重點或短文。

就技術面（請自行指定技術）的應用，要求生成式AI列出過去三年的相關項目，歸納做法上的共同點和差異。

有關（請自行指定主題），要求生成式AI找出過去一個月內與（請自行指定對象）分享的所有檔案。

要求生成式AI找出你的同事（請自行指定）評論過的所有檔案。

專家知識。你可以要求生成式AI把聊天紀錄和虛擬團隊討論中共享大量訊息，轉化為有系統且易於使用的資源。如果你必須監督、參與某些專家社群或群組，共享大量有價值的知識，這一點會對你特別有幫助。你可以要求生成式AI依照副標將資訊歸類，並做總結。生成式AI可以辨識趨勢和廣泛討論問題，提供你可能想要聯絡或追蹤的活躍貢獻者名單。

（摘自《職場人的生成式AI工作法》，天下文化出版）