點子農場／建構國家檔案報 讓歷史不錯置

大罷免選舉結束了，台灣再一次被撕裂。有人樂觀地認為，這樣的衝擊能鍛鍊「社會韌性」；也有人憂心，這種定期的全民惡鬥讓這座島嶼逐步走向失語與失憶。選舉不僅是權力的轉移，更像是一場敘事的戰爭。

特別是藍綠陣營的媒體與支持者，每逢選舉便提出各自的史觀與過去的詮釋。國民黨強調自己對經濟發展的貢獻，民進黨則主張推動了台灣的民主化。這些敘事皆有其根據，但也都不完全。它們被切割、被選擇、被放大、被淡化，最終淪為服務政黨利益的片段記憶。

這樣的記憶方式，不僅是對歷史的背叛，更是一種對未來的遺棄。當歷史可以不斷被政權重寫甚至扭曲，下一代將無從理解自己來自何方，更不知該往何處去。

那麼，我們是否能建立一份屬於公民社會、不服務於政權、不隨選舉更迭而動搖的「國家檔案報」？

所謂「國家檔案報」（National Record Newspaper），並非由政府主導的官方喉舌，而是一種以公共利益為核心、致力於保存與揭示國族記憶的公共媒體架構。它不僅記錄當下，更擔負著保存過去、傳遞給未來的責任。

美國的《紐約時報》和《華盛頓郵報》皆自許為「歷史的第一草稿」撰寫者。他們不只是新聞機構，更是國家記憶的編輯者：揭露五角大廈文件、追蹤水門事件、記錄911與疫情，這些新聞報導如今皆成為美國國會圖書館與史密森尼學會的常設史料。

台灣為何需要一份自己的國家檔案報？因為我們的歷史從未被完整、公平地書寫：從荷蘭統治、明鄭過渡、清帝國治理、日本殖民、國民黨威權，到今日民進黨主政，每一代人都在截然不同的國家敘事中長大。我們的國家主體、語言文化、法律制度、身分認同，幾乎每一代都被重置一次。

這種不穩定不只是政體上的，更是記憶上的。我們的課本一改再改，街道名稱時常變換，家族遷徙史也隨著戰爭與政治風向漂移不定。太多人的歷史記憶被壓抑、錯置，甚至徹底抹除。

然而在AI與區塊鏈的時代，國家檔案報的建構不再需要中央權威機構來壟斷建置，而是可以透過「去中心化的公民協作網絡」來共構。

我們可以想像這樣一個平台：採用區塊鏈技術，記錄口述歷史、照片、新聞、政黨言論的時間戳與貢獻者資訊，具備防篡改與可追溯性。同時導入DAO（去中心化自治組織）治理模型，讓每位參與者都能提案主題、共筆撰寫、集體審查，實現分布式編史。

可設計社區採集節點，由地方公民團體、學校、媒體人、藝術家參與資料蒐集，從街道記憶、家族史、地方政治到社會運動，構築多層次的群體敘事。再透過生成式AI協助歸檔、建立時間軸與主題分類，提升資料的可搜尋性與歷史分析視角。

這份國家檔案報的視野，不僅應聚焦於今日的台灣政體，更應納入所有曾深刻影響台灣命運的國族經驗。例如：中華民國政權從建立到遷台的轉變、1949年後與中國的錯位史、外省族群的戰後遷徙記憶、日本殖民政經系統的轉化與文化遺緒等。

如果我們不誠實回溯、不正視對話與解構，台灣將持續在意識形態與選舉語言中失語，成為一座沒有歷史根基的島國、一個缺乏集體記憶的社會。這樣的記憶真空，將是未來最大的危機。

台灣需要一份由人民構築的「國家檔案報」，不只是為了今日，更是為了未來。