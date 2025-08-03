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又一家！台中海線知名建商爆財務危機 急公告「全面停工」

小建商倒閉潮危機來了？台中知名海線建商爆財務危機、全面停工

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

房市走冷，又有建商資金出狀況。近期台中海線建商「合總建設」及合作營造廠「全勝建構」，向協力廠商發出緊急公告，表示因政府政策影響，公司於7月31日遭遇資金周轉困難，未能順利銜接工程款兌現，即日起暫停工務所所有工程施工。

據了解，合總建設曾在台北市文山區推出個案，2017年搶進中台灣市場，目前手上有四個推案，包含一廠辦案，三住宅案，分為位在台中沙鹿、龍井及雲林等。

公告內文指出，因近年政府政策影響，直接導致不動產市場相關產業經營難度增加，本公司於今年7月31日亦遭遇資金周轉困難，導致未能順利街接各項工程票款的兒現，為此本公司所有經營園隊再次至上最深的歉意。

為表本公司經營團隊永續經替的決心及當責處理的態度，即日期暫停工務所所有工程施工，並請工務所通知相關廠商，表達公司後續處理之誠心，本公司預計於三個月內會另行通知給付工程款協調會日期，敬請各協力廠商靜待通知。

近年政府重拳打房，自去年央行9月實施第七波管制後，房市買氣降溫，更重要的是，由於銀行貸款滿水位持續延燒，到今年都沒有緩解的現象，亦大大影響民眾購屋動能，衝擊市場景氣，先前陸續有嘉義、花蓮、桃園、台北等中小建商爆出資金斷鏈危機。

高源不動產估價師事務所陳碧源表示，現在小建商資金吃緊狀況，比2016年房市低迷時還嚴重，當時由於房地合一稅影響購屋意願，但至少交屋沒有出現狀況，即便個案銷售狀況不好，也可以透過餘屋貸款，就不會產生資金斷鏈問題。

但現在的問題是，建案完工要交屋，許多消費者因為貸款不易，拖到半年，甚至一年以上，建商一方面沒辦法順利交屋、銷售狀況又不好，另一方面又需要面對協力廠商的完工請款，於是引爆建商資金斷鏈危機。

陳碧源表示，建商資金斷鏈現象目前以中南部較為嚴重，幾乎一個月就爆出一個建商有資金斷鏈危機，由此可見，一開始只是個體的現象，但現在已經逐漸產生「系統性」的狀況，這對市場來說相當嚴重，銀行會在融資、借錢度過難關的機會也不願意給建商，而這將產生連鎖效應，消費者、協力產商也都會怕，全面「雨天收傘」的情況下，建商無法取得信任，最嚴重恐將倒閉。

陳碧源表示，目前出問題的多是小型建商，大型建商資金雄厚，較無影響，但這對市場來說並不健康，未來大者恆大趨勢會更明顯，若政府政策沒有調整，未來恐怕建商資金斷鏈問題只會惡化的愈來愈嚴重。

台中海線建商公告。圖／讀者提供
台中海線建商公告。圖／讀者提供

建商 房市 房地合一稅

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