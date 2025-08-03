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又一家！台中海線知名建商爆財務危機 急公告「全面停工」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

又有建商出狀況。一家擁有營造廠、在台中海線頗具知名度的建商，近日針對協力廠商發出緊急公告，表示因政府政策影響，公司於7月31日遭遇資金周轉困難，未能順利銜接工程款兌現，即日起暫停工務所所有工程施工。

該公司對廠商表達歉意，並表示將於三個月內另行通知給付工程款協調會日期，請協力廠商靜待通知。

據了解，該公司目前手上有四個推案，分別位於台中沙鹿、龍井以及雲林，其中一案為廠辦，其他三案為住宅大樓，總戶數在100戶上下，以中小坪數為主。

高源不動產估價師事務所陳碧源表示，之前桃園、花蓮建商財務出問題，不少人說是廠商個人因素，但實際上，由於央行嚴格管控資金，建商資金斷鏈問題愈來愈嚴重，建商倒閉已出現「由點而線至面」的趨勢。

他表示，現在會出問題的都是小型建商，原因除了銷售困難，難有訂簽收入，先前已售出完工的預售案，由於銀行分戶貸款卡關，無法順利交屋，也沒有辦法從銀行拿到交屋款。

陳碧源表示，很多小建商都是「以案滾案」，上一案的收入，用來支付下一案的營建支出，現在資金斷鏈，只好拿之前賺的來補，前面幾個月可能還撐得住，但是時間一拉長，就陸續出問題。

他表示，現在小建商資金吃緊情況，比2016年房市低潮時期還嚴重，2016年只有賣不掉，現在是連資金收回都有問題，若政策沒有改變，接下來可能會有更多小建商爆雷。

不過，這對大型建商來說，可能樂觀其成，因為資金不足的小建商倒一片，大建商對市場將更有掌控力。

取自估價師陳碧源臉書
取自估價師陳碧源臉書

建商 預售 台中市

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