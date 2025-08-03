永齡基金會 啟動南台灣社福機構重災援助專案
永齡基金會3日指出，本會開放申請針對2025年南台灣颱風及豪雨重創之社福機構提供緊急補助與募款救災，共計新台幣2,000萬元。
永齡基金會表示，近期受颱風影響，全台多處地區發生強風豪雨災情，造成部分社會福利機構設施受損、服務中斷，對弱勢族群之照顧與支持產生嚴重影響。
永齡基金會指出，中小型、微型社福機構募款困難，為即時伸出援手，本會特設「南台灣社福機構重災援助專案」，開放符合條件之單位申請補助，協助災後復原。
永齡基金會強調，誠摯邀請社會大眾共同關注與支持災後重建，攜手守護最需要幫助的對象共渡難關。
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