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住宅占建物火災7成以上 消防署籲養成良好用火用電習慣

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
爐火烹調應遵循「人離火熄」。圖／內政部消防署提供
爐火烹調應遵循「人離火熄」。圖／內政部消防署提供

家是最溫暖的避風港，但也是火災最常發生的場所。消防署提醒，住宅火災占建築物火災7成以上，多數原因都是日常生活中不經意的行為或疏忽所造成的，只有重視住家消防安全、養成良好用火用電習慣，才能真正守護全家人的生命與財產。

消防署表示，統計2022至2024年全國建築物火災共發生1萬5,387件，其中住宅火災就有1萬1,014件，占71.6％，共造成360人死亡、591人受傷。當中常見的起火原因前3名分別為：電氣因素(例如：用電超過負載、電線短路等，占40.1％)、爐火烹調(例如：鍋子乾燒、油鍋起火等，占28.0％)、遺留火種(例如：未熄滅的蚊香、菸蒂等，占20.3％)，顯示日常的用火用電安全絕對是火災防範的重點。

消防署指出，住宅火災的發生是可以避免的，平時就要做到下列幾點，養成良好的用火用電習慣，確保家人生命與財產的安全：

1.爐火烹調應遵循「人離火熄」，烹調時若臨時有急事需暫時離開，務必要關閉爐火。

2.用電安全記住「5不1沒有」原則：用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭不潮濕污損、電源插座不用不插、電器周圍不放可燃物、以及沒有商品安全標章的電器不買不用。

3.喝酒、服藥後及睡前應避免吸菸，菸蒂要丟在菸灰缸，千萬不能直接丟入垃圾桶，以免引燃其他可燃物。

消防署提醒您，除了平時要養成良好的用火用電習慣外，更要加強火災時的應變能力。萬一發生火災請勿驚慌，要大聲叫醒所有家人，以免錯失逃生時機；若逃生路徑受阻，應立即關門、就地避難，並撥打119告訴消防人員受困位置，冷靜等待救援。

用電安全記住「5不1沒有」原則。圖／內政部消防署提供
用電安全記住「5不1沒有」原則。圖／內政部消防署提供

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