820房仲日聖火抵苗栗 理事長：2個月已關10間店

房仲全聯會發起的「820房仲日—房仲傳愛．熱血常在」公益捐血活動，今年邁入第11年。環島聖火接力於7月28日自新北市出發，8月1日來到苗栗縣，由苗栗縣不動產仲介公會接棒。苗栗縣仲介公會理事長張圖騰表示，雖然近來房市明顯降溫，但房仲業者仍堅持站出來做對的事，為社會注入一份溫暖與力量。

他指出，自去年113年9月19日限貸令實施以來，市場交易持續下滑，全台展店動能疲弱，苗栗地區在6、7月間已有超過10間房仲門市關閉。房市冷淡不僅衝擊從業人員收入，也讓部分中小型業者面臨被整併、收編的壓力，預估第3季仍將持續發酵。

苗栗縣公會副理事長、飛鷹地產協理郭添達則指出，從公司整體銷售數據觀察，目前單一物件的帶看量仍能達到25至40組，但成交時間大幅拉長，一般約需3個月、專任約需2個月以上，相較限貸令前普遍半個月內成交的市場活絡度，明顯趨冷，從業人員面臨的挑戰不容小覷。

張圖騰表示，即使在房市寒冬之中，苗栗縣公會仍選擇持續與房仲全聯會攜手合作，以實際行動回饋社會。未來仍將號召更多從業人員與民眾加入公益行列，用一袋袋熱血點亮城市角落，讓愛與希望在這片土地上深耕萌芽。

苗栗縣公會預計將於8月9日、10日分別在竹南捐血站與苗栗捐血站舉辦捐血活動，並於820房仲日當天（8月20日）再次發起熱血響應。此次聖火傳遞更特別以單車方式出發，象徵持續傳遞公益信念，將聖火交接至下一站台中市，展現房仲業者「愛心不停歇、責任不落地」的公益精神。

房仲全聯會理事長王瑞祺指出，自民國104年起推動820房仲日，全聯會攜手全台各縣市房仲公會持續投入公益捐血行列，累計已捐出超過17萬袋熱血，創下台灣單一產業捐血最高紀錄。

今年目標力拚突破20萬袋捐血量，也將接力時間從10天延長至20天，預計走訪全台18個縣市，透過徒步、單車、重機等創意方式傳遞象徵團結的公益聖火，鼓勵更多民眾加入熱血行列。