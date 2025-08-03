進口車關稅未爆彈…車商喊玩完！遭冷回：過去「賺很大」倒光也無所謂

進口車關稅懸而未決，讓車商壓力倍增。隨著川普點名汽車產業是關稅談判關鍵，市場觀望氣氛濃厚，車業主管坦言，企業最怕「不確定性」，只要政策一日未定，消費者就不敢下手，買氣急凍。

部分業者甚至悲觀預估，若遲遲無法緩解，2025車市恐創新低，「今年恐怕玩完」成為業界最直白的心聲。

在PTT上，不少網友對於車商的焦慮並不買單，反而直言「倒光也無所謂」、「最好倒光 全民的期望」、「台灣買一台，國外可以買兩台，車商還不爽嗎？」許多人認為，過去幾年進口車商、總代理「賺很大」，如今面對市場調整還出來「哭腰」，讓人無感...

同時，社群也質疑車價多年偏高，調關稅才有機會讓消費者受惠，留言直呼「沒有賣不出去的車，只有賣不出去的價格」、「沒競爭力就倒閉吧」。

另一方面，也有部分理性聲音認為，不確定性確實壓抑市場，呼籲政府與產業儘速明朗政策「要降就快降、不降也趕快講，別在那一天一個樣。」但更多網友還是期待市場開放，進口車價格回到國際水準，「零關稅進口車 讚啦」、「便宜BMW香死了」，直言若產業競爭力不足，淘汰才是長遠健康之道。