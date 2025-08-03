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房價跌回一年前可進場了？專家搖頭「要看兩指標」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

房市走下坡，不僅交易冷卻，價格也開始反轉，據信義房價指數顯示，全台平均房價已跌回一年線，對此，有房仲喊出房市已落底，下半年有望逐步回升。不過全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，目前買氣清淡，交易量仍低迷，房市仍陷在「量縮價跌」、「價跌量縮」的死亡循環中，短線仍看不到止跌訊號。

陳傑鳴指出，去年下半年以來，受到銀行限貸、央行信用管制影響與川普關稅干擾，全台房市買氣明顯下滑，賣壓也不斷上揚，目前市場中降價物件越來越多，也導致房價開始出現修正。

目前房市與2014年房市反轉時相似，都是量縮久了，價格就開始跌，2014年時是陷入惡性下跌的死亡循環，一直到2016年底才落底。

至於這波，目前看來，房價才剛開始修正，除非讓市場信心崩潰的疑慮解除或有新利多，否則房價修正的趨勢，短線很難止穩。

至於房市是否落底，陳傑鳴認為，可用「川普關稅對股市影響結果」與「央行放寬信用管制」等兩大指標來觀察。

以「川普關稅對股市影響結果」來說，今年川普的關稅措施讓全世界主要國家的股匯市都劇烈震盪，台灣也沒例外。如果關稅最終結果對台灣不利，引起股市崩盤，在股市、房市連動性高的歷史經驗下，勢必對房市有不利的衝擊。

反之，如果關稅結果有利台灣，股市、房市估計也會很快止穩，因此關稅結果對接下來的台灣房市發展至關重要。

另外，以「央行放寬信用管制」來看，每當房市低迷到影響金融穩定時，央行都會採取措施。

如前波2016年房市低點時，央行放寬豪宅以外的信用管制，後來顯示2016年正是房市谷底。稍後在台商大量回流下，台灣房市快速復甦，房價也出現大漲，因此，看房市是否落底，央行何時鬆綁管制也是關鍵。

陳傑鳴指出，以目前市況來看，只要關稅結果沒出來，或是央行管制沒鬆綁，台灣房市很難說真的落底回穩，買氣也很難回升，因此，短線房價修正機會仍不小，若民眾有買房需求，最好多看多比較。

信義房價指數顯示全台房價已回到一年前。圖／取自信義房價指數
信義房價指數顯示全台房價已回到一年前。圖／取自信義房價指數

房市 關稅 央行

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