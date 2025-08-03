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長榮長月輪貨櫃1日在秘魯落海 卡亞俄港被迫全面關閉

經濟日報／ 編譯周辰陽、記者黃淑惠／綜合報導
秘魯最重要的卡亞俄港當地時間1日清晨因台灣長榮海運旗下「長月輪」有多達50個貨櫃掉入海中，被迫全面關閉。 圖 / 擷取自 X / ntrujillo_pe
秘魯最重要的卡亞俄港當地時間1日清晨因台灣長榮海運旗下「長月輪」有多達50個貨櫃掉入海中，被迫全面關閉。 圖 / 擷取自 X / ntrujillo_pe

長榮（2603）海運旗下「長月輪」1日在秘魯發生貨櫃落海事件，阿茲特克電視台（TV Azteca）報導，秘魯最重要的卡亞俄港（Puerto del Callao）因台灣長榮海運旗下「長月輪」（Ever Lunar）有多達50個貨櫃掉入海中，被迫全面關閉，癱瘓長達數小時。

長榮海運表示，長月輪於秘魯當地時間8月1日9點40分於錨地候泊進港時，因受近期俄羅斯地震海嘯和南美冬季海象不佳，以及突發長湧浪影響，導致船舶嚴重橫搖，造成船上貨櫃掉落，經初步檢查後人員及船舶皆平安，後續將配合當地港務單位調查作業。

卡亞俄灣是秘魯的海運核心，卻在當地時間1日清晨變得一片混亂，335公尺長的「長月輪」當時正停泊在灣內，突然發生事故。

據報現場影像顯示，部分貨櫃在甲板上堆疊倒塌，其中一個甚至懸掛在船側，數十個貨櫃及其部分貨物漂浮在海上。港務機關隨後宣布進入V級安全封港狀態，這是當地最高級別的安全措施之一，導致DP World與APM Terminals等主要碼頭的作業全面停擺，貿易流動受到嚴重衝擊。

秘魯國家港務局證實，共50個貨櫃落海，並引述航運代理指出，這批貨櫃中並無危險物品。海岸警衛隊隨即展開緊急應變行動，派遣巡邏艇封鎖事故海域，拖船則待命準備展開回收作業。

秘魯 俄羅斯 長榮海運

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