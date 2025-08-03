中小企業永續轉型／德大綠循環 點廢成金

2023年，德大生技推出第一支自有品牌「HOSAY」（台語諧音），想傳達的是「好洗」和「與世界和諧」的意涵，初期以洗碗精、洗衣精兩大品項切入市場，從生產原料到包裝設計皆致力「去塑、減廢、減碳」，盼與環境和社會共好。

爭取標章 埋下永續種子

「當時政府鼓勵減碳3%，就可以拿到減碳標章，我們原本覺得很簡單啊，結果努力了兩年，大概只減0.5%而已，真的很難。」德大生技公司創辦人暨董事長劉中庸無奈地說。「HOSAY」的前身是「綻碳」洗碗精及洗衣粉，曾於2018年取得產品碳足跡標籤證書，埋下企業對永續執著的種子。

台大農業經濟碩士、現正攻讀中興大學土壤環境科學博士的劉中庸，即使年過半百，對開發環保產品的熱情不減，但面臨最大的困難是傳統清潔劑多數仰賴天然油脂，如椰子油、棕櫚油等提煉界面活性劑，這不僅增加碳排，更造成熱帶雨林砍伐。

劉中庸指出，全球每分鐘消耗超過120萬個寶特瓶，台灣寶特瓶回收率逾九成五，遠高於世界平均約三成的回收率，但大多再製為衣服、運動鞋、包裝材料等產品，而被丟棄的塑膠垃圾成為「現代化石」，長達450年才能被分解。

揪伴合作 找到突破關鍵

德大攜手國內一家知名大型化學廠商，突破性地採用「回收寶特瓶」（rPET）為原料，經化學轉化製成全新型態的界面活性劑，有助於大量塑膠垃圾的去化。「我們是全球第一支使用這種界面活性劑的產品，它的生物分解度大於97%，不會造成二次公害，這對清潔劑業者來說，是非常關鍵的永續突破。」劉中庸自豪地說，該產品正在申請環保標章中。

德大生技深耕清潔劑產業近20年，主要從事代工生產和代工設計，但自代工生產第一支日本環保清潔劑開始，就把環保永續的理念融入企業核心，至今不改初衷。劉中庸笑稱自己使出渾身解數，才召回兒子協助產品研發、女兒負責品牌行銷，全力衝刺品牌的經營管理。

德大生技品牌經理劉澍昀表示，「HOSAY」以「去塑、減廢、減碳」的環保清潔劑為最大號召，主要透過三大面向著手，包括使用寶特瓶再生原料、結合台灣在地文旦柚精油，以及開發百分百再生瓶器等。

「我們將清潔劑的包裝從大瓶變小瓶。」劉中庸拿起傳統市面常見的巨無霸洗衣精，說明其內容物超過90%是水，界面活性劑卻不到10%；因此，德大改採小容量濃縮配方設計，降低運輸重量與包材浪費，其界面活性劑含量高達27%，可以用得一樣久。

劉中庸指出，「HOSAY」以廢棄寶特瓶加上農業廢棄物為原料，大量減少碳排。比如每年花蓮縣生產約上千噸文旦柚，但是滯銷影響農民收入、剩果任意傾倒破壞環境，因此德大和花蓮縣政府、農糧署花東分署與瑞穗農會合作，聘僱大量農民，將過剩文旦削皮提煉精油，果皮冷壓榨油後仍可進一步製作酵素與堆肥。

德大將文旦萃取副產品應用於有機農業，開發天然資材如檸檬烯與酵素等，加上自家已有的肥料工廠，形成農廢、清潔劑、肥料合一的綠色供應鏈。「這些廢棄物我們都不丟，統統都可以變成資源。」劉中庸笑著說。

「HOSAY」的包裝設計，更堪稱是永續美學實驗。新的產品瓶器將採百分百回收的高密度聚乙烯（HDPE）塑料製成，搭配雷射雕刻取代傳統貼紙，避免額外塑料使用。

「你看這些字都是雷射雕刻的，連盲人點字都設計進去，我們就是希望所有使用者都能感受到這份用心。」劉澍昀補充，瓶蓋亦具備量杯與漏斗雙重功能，展現對環境與弱勢族群的貼心考量。

堅持環保 推廣共好行銷

然而，走在永續最前線也面臨高成本壓力。由於創新原料價格為傳統的三倍，使得「HOSAY」產品定價偏高，對大多數消費者而言仍有進入門檻。

「這背後是我們對環保的堅持與實驗成本，也希望透過企業及大眾支持，讓整體成本下降。」劉澍昀坦言，目前銷售通路以自營LINE、電商平台及實體寄賣點為主，尚處初步推廣階段，同時積極與企業洽談合作，希望擴大共好的銷售對象及市場。

「爸爸堅持技術，我則努力讓更多人理解理念。」劉澍昀說。例如寶特瓶（PET）材質本身不含塑化劑，回收再生製成界面活性劑，經過化學結構轉換後，已不再是塑膠，也不會有塑膠微粒問題。此外，德大也積極參與公益行動，包括邀請唐寶寶參與品牌設計，資助學校和公益機構清潔劑，做為內部清潔用品或捐款贈品，以實際行動支持弱勢。