快訊

語言苦手？ChatGPT幫你練英文口說 3步驟打造專屬練習題

中南部大雨繼續下！12縣市豪雨特報 下到晚上

白鹿颱風估今生成 吳德榮揭路徑、對台影響

旅行業接單火熱 業績旺到明年

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

新台幣先前強勁升值與新增連假政策雙重利多發酵，長程線出現提早預訂、需求強勁態勢，旅行業者普遍看好今年下半年出境旅遊市場，歐洲、紐澳皆表現亮眼；由於暑假接單亮眼，看好業績一路延伸至2026年寒假與農曆春節假期，市場穩健成長。

雄獅（2731）表示，今年暑假整體接單量較去年同期成長10%至20%，在台幣前波升值與航空運能擴充帶動下，出境旅遊市場熱度明顯升溫。受惠匯率優勢，出國旅遊費用相對優惠，團費普遍下調約5%，刺激消費者出遊意願。看好日本、美國長程線與歐洲地區等市場表現。

獎勵旅遊方面，今年9至11月為企業出團高峰期，多數企業旅遊在今年4月前敲定，加上受惠航班選擇增加，整體表現優於去年同期。不過，雄獅也指出，明年企業團市場仍需觀察，主要變數為台幣續升與美國關稅政策可能對企業獲利造成影響。

美國 新台幣

延伸閱讀

美國就業轉弱 Fed降息可能性提高？策略師：美債漲勢啟動

川普不忍了？傳美國、北約制定新機制 對烏克蘭提供武器

制度3漏洞！這縣市幼兒園廚工薪水悽慘 暑假起月薪終於破3萬

看好這裡會「發」 高雄這2條路成大咖建商獵地戰場

相關新聞

台幣波段升值效應… 降低海外行程成本 出國團迎甜甜價

新台幣前波升值降低海外行程成本，航空公司航班供給又大量增加，再搭配淡季促銷，第3、4季出境旅遊市場迎來報價新拐點，進入高...

長榮長月輪貨櫃1日在秘魯落海 卡亞俄港被迫全面關閉

長榮海運旗下「長月輪」1日在秘魯發生貨櫃落海事件，阿茲特克電視台（TV Azteca）報導，秘魯最重要的卡亞俄港（Pue...

中小企業永續轉型／德大綠循環 點廢成金

2023年，德大生技推出第一支自有品牌「HOSAY」（台語諧音），想傳達的是「好洗」和「與世界和諧」的意涵，初期以洗碗精...

旅行業接單火熱 業績旺到明年

新台幣先前強勁升值與新增連假政策雙重利多發酵，長程線出現提早預訂、需求強勁態勢，旅行業者普遍看好今年下半年出境旅遊市場，...

產業追蹤／碳捕捉應用 能源新戰場

隨著全球朝向淨零碳排邁進，減碳成為能源與資本市場交會的新焦點，減碳除了過去生產設備的投資，也逐步擴展至能源系統，如：太陽...

產業追蹤／數位轉型 驅動高齡科技

根據國發會人口推估，2025年65歲以上人口比率將超過20%，人口結構變化帶來龐大照護需求，促使「高齡科技產業」迅速崛起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。