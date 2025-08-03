旅行業接單火熱 業績旺到明年
新台幣先前強勁升值與新增連假政策雙重利多發酵，長程線出現提早預訂、需求強勁態勢，旅行業者普遍看好今年下半年出境旅遊市場，歐洲、紐澳皆表現亮眼；由於暑假接單亮眼，看好業績一路延伸至2026年寒假與農曆春節假期，市場穩健成長。
雄獅（2731）表示，今年暑假整體接單量較去年同期成長10%至20%，在台幣前波升值與航空運能擴充帶動下，出境旅遊市場熱度明顯升溫。受惠匯率優勢，出國旅遊費用相對優惠，團費普遍下調約5%，刺激消費者出遊意願。看好日本、美國長程線與歐洲地區等市場表現。
獎勵旅遊方面，今年9至11月為企業出團高峰期，多數企業旅遊在今年4月前敲定，加上受惠航班選擇增加，整體表現優於去年同期。不過，雄獅也指出，明年企業團市場仍需觀察，主要變數為台幣續升與美國關稅政策可能對企業獲利造成影響。
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