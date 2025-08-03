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台幣波段升值效應… 降低海外行程成本 出國團迎甜甜價

經濟日報／ 記者嚴雅芳林勁傑／台北報導
新台幣前波升值降低海外行程成本，航空公司航班供給又大量增加，再搭配淡季促銷，第3、4季出境旅遊市場迎來報價新拐點，進入高性價比時段。（聯合報系資料照）
新台幣前波升值降低海外行程成本，航空公司航班供給又大量增加，再搭配淡季促銷，第3、4季出境旅遊市場迎來報價新拐點，進入高性價比時段。（聯合報系資料照）

新台幣前波升值降低海外行程成本，航空公司航班供給又大量增加，再搭配淡季促銷，第3、4季出境旅遊市場迎來報價新拐點，進入高性價比時段。

雄獅（2731）表示，第4季團體旅遊報價反應前一波台幣強勁升值，加上航班供給增加，多數市場團費下修，尤其以日本與歐洲最具代表性。日本線團費較去年同期下跌近一成，報價在3萬元左右，價格具吸引力。歐洲線方面，短天數團費約5萬、6萬元，由於性價比高，近期銷售暢旺。

統計今年以來新台幣對美元升值9.18%，惟期間歷經劇烈波動。先是4月1日川普「對等關稅」前夕貶至今年最低33.274元，隔日起一路強升到5月初首見29價位，在外資熱錢匯入及預期心理驅動下持續走升至7月4日盤中寫下28.792今年新高後始反轉。

主要旅行社對下半年市場看法
主要旅行社對下半年市場看法

雄獅指出，第2季與第3季產品報價，因原先團費定價基於4、5月時匯率水準，台幣升值對第2、3季財報帶來正面助益。公司已針對先前台幣上漲後匯率重新檢視進入第4季的產品報價，調整為更具市場競爭力的價格區間，強化接單力道。

雖然匯率走強帶來成本優勢，但面對價格敏感度高的旅遊消費市場，仍需精準控管成本與產品組合，才能提高消費誘因與產品競爭力。

旅行業品保協會指出，第4季團費走勢受惠先前匯率升值、航班供給充足及淡季促銷策略，不少市場價格較去年同期具吸引力，有望帶動「高性價比出國潮」。

其中，日本線受惠日圓匯率再現「甜甜價」，整體團費較去年便宜。儘管10、11月為傳統賞楓旺季，但因第3季地震預言影響買氣，業者為衝刺年度業績，第4季有望撿到便宜。

新台幣 日圓匯率

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