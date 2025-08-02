埔里品牌建商匠泰開發建設 插旗台中南屯推案受矚目

埔里在地品牌建商匠泰開發建設，插旗台中市南屯區，推出首案「匠泰琢力自然」，並於今(2)日舉行公開活動，標榜以打造公益形象及自然環境的延伸為核心理念，在市場受到矚目。

總經理黃建堯說，此次選擇南屯單元五，主要看中南屯區的精華地段及未來潛力，作為踏出埔里向外拓展的第一步。

黃建堯指出，南屯單元五重劃區，與十三期重劃區相比鄰，也是現行擁有國際足球園區及萬坪新市鎮公園公共建設的重點重劃區，地段價值除了享有五、七、八期完整生活機能及重劃區內慢步調的生活環境，更鄰近台中交通匯集之地台中高鐵站，及全台最大D-ONE百貨商場受惠區，享有3鐵2高1快的紅利。

此重劃區地段也鎖定台中科技廊道的中產高級菁英階層客群，可以說是享有「科技走廊」、「生活機能」、「居住環境」、「台中S級交通環境」的精華地段，正是匠泰插旗的主要原因。

黃建堯表示，因埔里傳奇陳綢女士一生致力於公益而深受感悟，公司將「善循」作為核心理念，致力於將埔里的自然環境及公益的元素帶進台中。台中是幸福城市，也是接軌全台及國際的主要示範區，匠泰將平常正在做的事情推廣出來，拋磚引玉，在企業發展的同時，也回饋社會形成善良的循環。

位於南屯區精華地段的「匠泰琢力自然」，由匠泰營建機構精心打造，正式對外公開，成為台中南屯最後綠意腹地中的宜居指標。此案結合人文美學、自然景觀與未來生活機能，以24至27坪2房格局為主力，全面規劃46戶單純住宅空間，為重視生活品質與投資潛力的自住族群提供絕佳選擇。

此案座落於永春東五路與龍鎮二街交會處，不僅坐擁七期、八期、大肚山稜線、筏子溪、高鐵與捷運等五大景觀視野，更處於3鐵2高1快核心交通樞紐，連接台中高鐵站、台鐵與捷運綠線，快速通達中科園區、精密機械園區等重要就業基地。

生活圈方面，10分鐘內涵蓋黎明、公益、八期、大慶等八大商圈，鄰近萬坪綠地與國際足球園區等市政機能，完美結合自然與城市的便利性。

黃建堯表示：「匠泰首次挺進台中，帶著謙卑學習的心態，期許從台中這塊土地汲取成長的養分。同時也希望透過建築事業對社會有所貢獻。」因此，特別與福利基金會合作，只要民眾來現場賞屋，便會以該客戶的名義進行公益捐贈，希望能拋磚引玉，帶動更多企業投入社會責任。

「匠泰琢力自然」主打戶戶邊間、四戶雙梯的貼心規劃，公設比僅33.6%，精選實用設施如交誼區、宅配室與資源回收室等。建材方面選用高規設備，包括Showa氣密窗、INAX日本進口衛浴、Clean Up日系廚具與伊萊克斯洗碗機等，讓居住者在細節中體驗高品質生活。