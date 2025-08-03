產業追蹤／碳捕捉應用 能源新戰場

隨著全球朝向淨零碳排邁進，減碳成為能源與資本市場交會的新焦點，減碳除了過去生產設備的投資，也逐步擴展至能源系統，如：太陽能、風力、核能與水力等清潔能源，同時也納入天然氣作為過渡性燃料，為逐步淘汰石油與煤炭提供緩衝空間。

筆者近期也參與多案中小型製造業減碳輔導，目前許多製造業者對於減碳已有概念，也有不少業者已經投入更換低耗能設備，或是改用天然氣等相對清潔的能源，但通常到這一階段，業者就缺乏更有效的減碳方式。

近期碳捕捉、利用與封存（Carbon Capture, Utilization and Storage，CCUS）這一詞逐漸流行起來。這項技術讓工業活動產生的二氧化碳不至於全數排入大氣，而是可以回收再利用、出售，甚至封存於地底鹽水岩層中，進行長期儲存。

碳捕捉（Carbon Capture）是一種從工業排放源（如燃煤電廠或水泥廠）中收集二氧化碳的技術，避免其直接進入大氣中，進而減緩氣候變遷。其後續處理可分為三種途徑：再利用（Utilization），例如製成工業原料或用於增產石油；封存（Storage），通常是將其注入地底深處的地質結構中；或轉化（Conversion）為其他化學物質或建材。碳捕捉技術已成為聯合國政府間氣候變遷小組（IPCC）所建議的減碳策略之一，尤其針對難以去碳的產業領域如鋼鐵、水泥與石化。

簡單來說，碳盤查( Carbon Accounting）是「知道排多少碳」; CCUS是「實際減少多少排碳」，屬於技術減碳手段。

CCUS的推進背後，不乏傳統能源巨頭的參與。包括法國的道達爾能源（TotalEnergies SE）與美國的西方石油（Occidental Petroleum Corp.）都積極投入這項技術的開發與部署。這種動向一方面為碳捕捉注入資金與技術資源，另一方面也招致環保團體批評，認為此舉可能拖延能源系統徹底轉型的腳步。

反對者指出，CCUS不僅潛在地延續對煤與石油的依賴，其儲存設施本身也可能帶來新的環境風險。此外，相較太陽能與風能，碳捕捉技術的商業應用仍不成熟。

隨著技術日漸成熟，碳捕捉的應用場域也快速擴大。除了傳統重工業，CCUS技術也被運用於生質能源電廠（BECCS）、直接空氣捕捉（Direct Air Capture，DAC）、建材與物流運輸業以及與藍氫產業鏈（天然氣重組+CCUS），逐漸形成涵蓋能源、製造、建材與交通的跨領域減碳網絡。未來發展的關鍵將取決於三大因素：成本降低、基礎建設（如管線與封存設施）完善，以及政府政策與碳交易制度的配合。部分技術，如模組化碳捕捉單元與以AI優化捕捉流程，也正被多家新創積極開發中，顯示出極大的成長潛力。

人工智慧研究平台Wokelo AI執行長Sid Masson強調：「目前的動能、政策環境與技術成熟度，使碳捕捉成為能源轉型中最具前景的領域之一」。來自Shelton Capital Management的投資組合經理人Bruce Kahn則指出，即使全球能源市場與地緣政治情勢不穩，企業仍持續將資金投入碳捕捉項目。

Kahn表示，雖然2050年達成淨零目標看似遙遠，但資本流向已經顯示出碳捕捉將會是達成目標的重要組成部分。當前資本正圍繞去碳化與永續發展聚集，與其他能源轉型手段並駕齊驅。

目前投入碳捕捉產業的公司橫跨多個產業，石油與天然氣大廠、工業氣體與化學品公司仍為最核心的參與者。現階段政府陸續提供碳盤查相關輔導與補助，雖然距離2025年的淨零目標尚有一段長路要走。然而，碳捕捉技術將不再只是減碳路徑中的選項，而成為不可或缺的一環。因此，針對碳捕捉的產業應用，政府相關機構可思考如何推動產業進程，做為產業低碳化方案的下一個目標。（作者是商業發展研究院國際數位商業研究所研究員）