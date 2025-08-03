產業追蹤／數位轉型 驅動高齡科技

根據國發會人口推估，2025年65歲以上人口比率將超過20%，人口結構變化帶來龐大照護需求，促使「高齡科技產業」迅速崛起，定義為專注於提升高齡者健康生活品質之產品與服務，不僅限於醫療照護，更強調預防保健、生活支援、與科技化服務等。

隨著數據分析、物聯網及技術的進步，數據驅動已逐步成為推動產業轉型升級的重要途徑，數據分析可用於精確掌握高齡者生活行為模式、健康狀況及需求變化，從而推動產業升級。

以健康管理領域為例，透過數據分析，穿戴式裝置能即時監測高齡者的健康數據，包括血壓、血糖、睡眠品質等。在生活支援面向，智慧居家系統運用物聯網與大數據分析，即時偵測高齡者日常生活的異常狀況，主動提出預警，進行風險評估與即時回應。在口腔健康管理上，透過影像辨識與人工智慧技術，平台可即時分析高齡者的口腔健康狀態及口腔肌力情形。

商研院整理業者推動數位轉型常遇到之痛點：一、數據收集及整合困難：高齡科技產品與服務需要大量高齡者的行為、健康和生活數據進行分析與應用，但現階段數據的整合性不足，不同設備或服務間資料格式不一致，導致資料孤島現象普遍，影響服務的精準度與整體價值。

二、使用者介面與產品設計的親高齡性不足：許多高齡科技產品的設計仍偏向年輕族群，未充分考量高齡者在操作智慧科技上的困難，如操作複雜、介面不友善或功能超過實際需求，使得高齡者接受度偏低。

三、數據隱私及倫理議題：推動高齡科技的過程中，必然涉及大量高齡族群的健康與隱私資料，相關企業面對資料安全保護及個人隱私管理上存有隱憂。

四、高齡族群的科技接受度較低：部分高齡族群因為科技素養的落差，或是心理上對科技產品的排斥感，導致高齡科技產品在推廣初期難以快速進入市場，使用者需花費較長時間適應，業者必須投入大量資源於使用者教育及溝通。

五、缺乏整合性的產業生態系統：高齡科技產業涉及多領域，如健康、居家安全、運動管理、飲食管理等，目前跨領域整合合作尚未普遍，整體解決方案的落地性不足，導致單一服務難以形成規模效益與綜合競爭力。

經濟部產發署「高齡科技產業普惠加值與跨域合作推動計畫」過往轉型成功案例可以提供業者轉型的方向。例如某飲品業者專注於高齡者健康飲品開發，導入智慧工廠和物聯網技術，數位化管理讓公司能夠追蹤每批產品的品質，確保其營養成分符合高齡者的需求。某公司專注於開發老年人專用的即食食品，並透過數位化的包裝設計提升產品易開性與安全性，開發了易於操作且符合高齡者需求的包裝，減少了消費者的開封困難。

還有某高齡照護機構導入智能監控系統，利用物聯網技術實現對居家高齡者的實時監控與健康管理，透過智能手環及感測器，即時掌握老人的活動狀況與健康數據，並將資料傳送至照護中心。某醫療機構針對高齡者的特殊需求，推出了一系列智能醫療設備，如自動化血壓測量儀、心率監測器等，並且這些設備都可以與手機應用程式同步，將數據自動更新至醫生端，讓老年人能夠在家中也能享受專業的醫療監護。

除本身產品或服務要準確貼近高齡者真實生活需求外，轉型過程需建立跨領域的數據共享平台、統一資料標準、導入AI精準分析，並設計更貼近高齡需求的UI／UX，同時強化資料隱私保護機制等，以提升高齡族群科技使用率。在數據分析技術的不斷突破與創新下，將朝向更精準更貼心的服務模式邁進，進一步提升高齡族群的生活品質，並創造出更多的產業效益。（作者是商業發展研究院國際數位商業研究所研究員）