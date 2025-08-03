產業追蹤／AI愈聰明 獨立思考愈重要

近日新加坡《聯合早報》報導學生使用AI的狀況，新聞中一名國中學生坦言，使用AI是因為「不想浪費時間」，她說：「我覺得數學很難，不想花心力去做。如果有很多作業，我想快速地完成某部分，就會把截圖上傳到ChatGPT請它給我答案。」

這位學生的說明，透露的不只是AI使用現況，更反映出一種潛在的「思考能力遷徙」，人類的思考正逐漸系統性的外包給演算法，而背後隱藏的危機比表面上看起來更深刻：人們容易誤將「接觸資訊」等於「掌握知識」，最後逐漸產生「知識幻覺」。

所謂「知識幻覺」是人們誤以為已經掌握某些知識，實際上只是短暫的「看過」或「複製」某些資訊。這些資訊尚未經過內化成為知識，更無法在真正需要思考、交流與應用的時刻轉化為能力。相比之下，AI產出的「幻覺」（生成錯誤或虛假的資訊）雖常被關注與討論，但人類將思考外包給AI所造成的「自我幻覺」才是更長遠的危機。

這也引發一個重要問題：如果AI的運算與輸出結果逐漸超越人類能理解或驗證的範疇，讓人類根本無法理解其背後的邏輯或驗證其正確性，那麼做的決策是否會陷入「同質化」？當愈來愈多人都依賴少數大型AI模型給出建議或答案，我們是否會在不知不覺中喪失多樣性的思考？

在思維模式趨於單一化的情況下，人類距離被AI徹底取代究竟還有多遠？這種危機在職場已經顯現。在全球企業裁員潮中，許多初階甚至中階的管理職位正被AI與自動化系統取代。而被淘汰的往往是那些擅長執行標準流程、缺乏主動思考的「人形AI」，而真正具備跨領域整合與批判性思考的人才反而更搶手。

這顯示一個弔詭的事實：AI愈強大，人類的獨特價值就愈為凸顯。問題不在於「人類是否會被AI取代」，而在於「我們是否正在放棄那些無法被AI取代的人性特質」。

ChatGPT剛問世時，曾有觀點認為AI將取代那些橫跨多領域、具備整合力的專業人才，但隨著AI的演算法日益複雜，其幻覺也更難察覺。許多看似有理卻不正確、邏輯完整卻不具可行性的回應，正悄悄欺騙那些知識幻覺的人。所以在接收AI提供的建議與產出之前，有必要反問自己：「這是我真正想表達的意思嗎？這是我能夠實踐並承擔的嗎？」若我們無法為AI的產出負責，將錯誤歸咎於AI，只會暴露我們對科技的無知與依賴。

值得注意的是，AI快速發展正在重新定義「專業」。當GPT模型能橫跨文理商工生成完整報告與建議時，社會更需要是審視這些輸出的驗證者：那些能穿透AI華麗詞藻，辨別邏輯謬誤的「知識偵探」。他們的價值在於，能懷疑演算法，挑戰既有框架，並透過跨領域知識還原問題的全貌。

從政策與風險管理的角度來看，面對AI加速滲透社會各層面的趨勢，政府不應只是制訂倫理指引，更應積極培養社會整體的AI素養。這不僅限於學生，公務體系也應建立對AI技術的理解，包括運作邏輯、可能的偏誤、對判斷與決策流程的潛在影響。唯有讓使用AI的人真正理解AI能力與侷限，才能避免無條件信任科技、進而釀成系統性風險。

電影《異教詭屋》在片尾註明：「本片並未使用任何生成式AI來協助製作」。或許未來我們會經常看到此類的聲明，這不只是對創意原汁原味的堅持，也是一種對時代的回應，提醒我們，人類的獨特性不在於資訊的掌握速度，而是在於如何運用知識來思考、選擇與表達，並以此建立與他人的連結。（作者是商業發展研究院國際數位商業研究所研究員）