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社宅管理拚出新高度！新北住都再奪國家卓越獎

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
「土城員和青年社會住宅」榮獲2025國家卓越建設獎「最佳管理維護類」金質獎，由新北住都中心副執行長林士森(右)代表受獎。新北住都中心提供
「土城員和青年社會住宅」榮獲2025國家卓越建設獎「最佳管理維護類」金質獎，由新北住都中心副執行長林士森(右)代表受獎。新北住都中心提供

新北住都中心再傳好消息，其管理的「土城員和青年社會住宅」，榮獲2025國家卓越建設獎「最佳管理維護類」金質獎，展現新北市在社會住宅營運管理上的高度專業與創新成果。這是住都中心連續第二年奪得同類殊榮，繼2024年「新店央北青年社會住宅」後再創佳績，證明新北在社宅品質與社區營運穩定度上深獲評審肯定。

位於土城的員和青年社會住宅共提供534戶，自啟用以來導入綠建築設計與智慧社區管理系統，大幅提升住戶的安全與便利性；同時落實節能減碳、環境友善等永續理念。為了確保管理效率與透明度，住都中心也建立標準化作業流程（SOP）與系統性管理機制，使社宅營運更制度化與專業化。

除了硬體設施優化，中心更重視住戶的生活品質與心理福祉，在各處社宅推動關懷訪視制度，由專業人員定期進入社區主動關心住戶，針對不同家庭需求媒合包括育兒、長照、心理輔導、經濟支持等社會福利資源，打造兼具硬體安全與人情溫度的全人照顧型社區。

新北住都中心副執行長林士森強調，這座社宅不只是提供住所，更希望成為市民追求幸福的起點。

他說，連兩年獲獎，是對中心深耕社會住宅最實質的肯定，未來中心會持續努力，讓每一處社宅都更有溫度、也更有品質。

都更 社會住宅

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