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港口一度暫封閉！長榮長月輪「50個貨櫃墜海」原因曝光 公司回應了
長榮海運旗下「長月輪」1日在秘魯發生貨櫃掉落事件，長榮海運今天表示，受海嘯、冬季海象不佳，以及突發長湧浪影響，造成船上貨櫃掉落，經初步檢查，人員與船舶皆平安。
長榮海運說明，秘魯當地時間8月1日9時40分，長月輪於錨地候泊進港時，因受近期俄羅斯地震海嘯和南美冬季海象不佳等因素，以及突發長湧浪影響，導致船舶嚴重橫搖，造成船上貨櫃掉落。
長榮海運表示，清點之後回應，經初步檢查，人員與船舶皆平安，後續將配合當地港務單位進行調查作業。
外電報導，長榮長月輪1日停泊秘魯卡要港（Callao）外等待進港時，疑似遭遇強風與大霧影響，船尾約50個貨櫃意外墜入海中，一度造成港口暫時封閉，當地航運短暫受阻。
根據外電新聞畫面，長榮長月輪貨櫃脫落位置集中在船尾，未波及船員，但部分貨櫃已破損，貨物四散於水面。
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