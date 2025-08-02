穿上無塵衣體驗一日工程師 矽品為家扶孩子編織科技夢

在AI浪潮席捲下，半導體產業人才炙手可熱，國際封測大廠矽品精密彰化廠今天舉辦「矽品一日製程工程師」活動，邀請南彰家扶中心學子穿上無塵衣，走進封裝測試廠，親身體驗製程工程師的日常，編織未來的科技夢。

進入科技大廠工作是很多人的夢想，南彰家扶中心學子在矽品精密安排下，充當「矽品一日製程工程師」。他們體驗了半導體產業對潔淨環境的高標準，由工程師現場指導穿戴無塵衣，模擬進入無塵室，並分享無塵室工作的實務經驗。

專業講師黃宗坤經理以深入淺出方式，為他們解說自動化設備與精密儀器運作，並了解封裝測試製程；活動也設計晶片條碼判定與顯微鏡檢驗課程，讓孩子們實際操作，學習晶片辨識與品質檢查。

來自家扶的小鈴（化名）興奮表示：「原來一顆小小的晶片，要經過這麼多道複雜製程，真的很厲害！」孩子們在體驗中不僅認識產業，也種下科技夢想的種子。

矽品吳明政部經理指出，弱勢學子在教育資源與職涯探索上相對不足，期望透過活動讓孩子看見半導體的發展潛力與多元職涯選擇。