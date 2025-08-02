台康生物相似藥EG1206A擴大三期試驗 布局歐盟成員國波蘭與希臘

台康生技（6589）2日公告，其研發中的pertuzumab生物相似藥EG1206A，已透過歐盟臨床試驗資訊系統（CTIS），向歐盟成員國波蘭與希臘提交第三期臨床試驗申請，進一步擴大全球多國多中心試驗布局。該藥主要用於治療Her2陽性早期乳癌及轉移性乳癌，對接下來的藥證申請與市場進軍，邁出關鍵一步。

EG1206A為羅氏大藥廠原廠藥Perjeta的生物相似藥，根據羅氏2024年年報，Perjeta去年度全球銷售額達36.16億瑞士法郎（約40.03億美元），展現高市場潛力。台康指出，目前EG1206A已完成第一期臨床試驗，並獲美國FDA、台灣TFDA、喬治亞、阿根廷與土耳其主管機關核准進行三期試驗。此次擴及歐盟，除加快後續藥證申請的國際認證步伐，也強化未來產品於全球主要市場的銷售準備。

公司表示，EG1206A完成第三期臨床試驗後，將正式向各國法規單位提出藥品查驗登記（NDA）申請，惟實際完成時間仍須視各地主管機關審查進度與試驗收案情形而定。