快訊

氣象署豪大雨警示！嘉義縣朴子市、東石鄉立即停班停課

踢爆台師大女足抽血案！簡奇陞仍熱血：要當老師的老師

「BANPRESTO X 一番賞EXPO 2025」華山登場！鬼滅之刃、膽大黨與葬送的芙莉蓮統統有

台康生物相似藥EG1206A擴大三期試驗 布局歐盟成員國波蘭與希臘

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

台康生技（6589）2日公告，其研發中的pertuzumab生物相似藥EG1206A，已透過歐盟臨床試驗資訊系統（CTIS），向歐盟成員國波蘭與希臘提交第三期臨床試驗申請，進一步擴大全球多國多中心試驗布局。該藥主要用於治療Her2陽性早期乳癌及轉移性乳癌，對接下來的藥證申請與市場進軍，邁出關鍵一步。

EG1206A為羅氏大藥廠原廠藥Perjeta的生物相似藥，根據羅氏2024年年報，Perjeta去年度全球銷售額達36.16億瑞士法郎（約40.03億美元），展現高市場潛力。台康指出，目前EG1206A已完成第一期臨床試驗，並獲美國FDA、台灣TFDA、喬治亞、阿根廷與土耳其主管機關核准進行三期試驗。此次擴及歐盟，除加快後續藥證申請的國際認證步伐，也強化未來產品於全球主要市場的銷售準備。

公司表示，EG1206A完成第三期臨床試驗後，將正式向各國法規單位提出藥品查驗登記（NDA）申請，惟實際完成時間仍須視各地主管機關審查進度與試驗收案情形而定。

歐盟

延伸閱讀

向俄洩密還寫攻略！烏克蘭飛官出賣F-16戰機位置 教俄軍如何繞過防空系統

世大運／中華男籃2分不敵波蘭 無緣破紀錄將爭第11名

希臘熱浪高溫恐破43度 禁快遞、建築工正午工作

世大運／中華女排後繼乏力 不敵波蘭本屆獲第6

相關新聞

攜手國家公園署種下近百株樹苗 勤業眾信：ESG不能只停留在報告書上

勤業眾信聯合會計師事務所與內政部國家公園署今在台中都會公園舉辦「樹造希望．共植未來」植樹活動，事務所總裁柯志賢率領合夥人...

看好這裡會「發」 高雄這2條路成大咖建商獵地戰場

高鐵南延計畫為南高雄房市帶來新話題，看好區域發展，根據市調，知名建商如寶象、永信、浤圃、城揚、茂德、富立、興富發等皆搶進...

台南爆預售解約潮、這案實登「一整排」 專家揭這類人居多

房市轉入空頭，南部首當其衝。台南市地政局統計實價資料指出，台南預售屋解約情形明顯提高，2024年上半年實價登錄解約僅70...

彰化市不無聊 坤悅打造「芊動彰化親子園區」正式開園

台中都會區外溢效應持續發酵，彰化市成為建築開發商兵家必爭之地。台中上市櫃建商近年來爭相搶進彰化購地推案！其中，坤悅（52...

SCFI 運價指數連八跌

全球重要出口地區對美國的關稅已經公布，貨櫃輪需求恢復正常，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於昨(1)日出爐繼續...

車市掛牌數 衰退兩成

國內車市7月銷售戰報昨（1）日出爐，7月受美國關稅政策未明確，各廠牌雖祭出促銷攬客，但消費者心態趨於保守導致市場表現不如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。