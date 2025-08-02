看好這裡會「發」 高雄這2條路成大咖建商獵地戰場

高鐵南延計畫為南高雄房市帶高雄來新話題，看好區域發展，根據市調，知名建商如寶象、永信、浤圃、城揚、茂德、富立、興富發等皆搶進五福路、中山路一帶卡位插旗。

房仲表示，高雄中山路起於高雄火車站，一路延伸至高雄國際機場，以南北向貫穿市中心。五福路則是早期著名商業幹道，區內涵蓋文化中心、大統五福店、新堀江商圈、中央公園、大立百貨、城市光廊、漢神百貨、駁二藝術特區、高雄流行音樂中心等，兼具生活機能、商業量能與文化氣息，擁有高地段價值。

如今周邊除了亞灣區科技、金融產業蓬勃發展，高鐵南延進高雄火車站，未來將與台鐵、捷運形成三鐵共構，並搭配周邊大都更計畫，導入TOD（大眾運輸導向發展）模式，規劃商辦、住宅、零售等多元機能，全面帶動車站周邊翻轉升級。在重大建設與區域利多的強力推動，眾多品牌建商正積極搶佔先機。

其中，永信建設大股東永碩投資去年以總價16.6億元，購入五福三路、仁義街口共526.8坪土地，換算每坪地價高達315萬元，以土地取得成本、營建成本來看，建築同業推估房價有機會站上7字頭。

城揚建設集團今年3月也以每坪185萬元購入中山二路291.91坪商5分區地。

另外，興富發建設除今年推出預售案「中山鉑悦」，近期子公司元盛國際興業也買下苓雅區「麗尊酒店」約509.11坪土地，該筆交易以14.5億元成交，換算每坪地價為284.8萬元。同時也傳出集團總裁夫人以個人名義入手中山一路與玉竹二街口約525.44坪土地。

近年積極南下獵地的茂德建設也於去年8月購買捷運美麗島站、中山一路周邊618坪土地，以13.77億元成交，換算單價222.58坪。

除上述外，台南豪宅建商富立建設於2020年11月，以每坪250萬元取得的民生二路、中華三路口596坪商五土地，將興建33層景觀豪宅大樓，業界推估售價將挑戰6字頭。

寶象建設預售案「寶象文化豆」，基地位於五福二路、雄商對面，個案由擔任2025大阪關西世界博覽會台灣館「TECH WORLD館」的張瑪龍、陳玉霖建築師事務所操刀，公設則由雅元室內設計潘鳳凰團隊規劃。

其他已公開個案還有浤圃機構「星峰匯」、禹順建設「美麗馥品」等，均價皆已站穩4字頭，高樓層甚至出現5到6字頭的成交價。

住商不動產新光三多加盟店店東簡健祐表示，五福中山結合百貨商圈與雙捷運系統，周圍更有多間醫療院所、萬坪公園綠地，以及完整學區資源，具備成熟的交通與生活機能，即便在限貸令期間，自住型與高端買方仍有穩定剛性需求，市場表現相對抗跌，對開發商而言，地段價值具高度吸引力。

他指出，目前中山路與五福路一帶的平均地價約可達每坪280萬元上下，未來還有高鐵駛入市區、小港機場新航廈、特貿三都更案等重大建設陸續落地，後市發展備受期待。