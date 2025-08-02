台南爆預售解約潮、這案實登「一整排」 專家揭這類人居多

房市轉入空頭，南部首當其衝。台南市地政局統計實價資料指出，台南預售屋解約情形明顯提高，2024年上半年實價登錄解約僅70件，但今年上半年實價登錄解約戶數增至174件， 較去年同期增加1.5倍。

觀察各行政區預售屋實價登錄解約情況，今年上半年以安南區53件居冠，其中光是「春福安安」一案，累計解約戶數就多達20件，其次依為東區15件、仁德區13件、歸仁區12件。

地政局分析，解約原因以貸款壓力、資金調度問題為大宗，反映第七波信用管制政策，緊縮不動產貸款資金，對市場的壓抑效果已經浮現，未來需持續關注是否因資金缺乏，以及對市場信心不足而出現大量解約、違約情形。

地政局表示，台南2024上半年房市熱絡，預售屋實價登錄戶數達6,702戶，創下短期新高，總交易金額也突破900億元。但第七波信用管制後，2024下半年預售屋實價登錄申報戶數降至4,310戶，總交易金額也降到594億元，

今年上半年預售屋買氣下滑更明顯，預售屋實價登錄申報戶數與與去年同期相比，安南區、永康區預售屋實價登錄申報戶數減幅都達八成、歸仁區減幅也達六成。

全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，台南這幾年因為台積電設廠題材，預售屋房價一路狂飆，不僅吸引大批外來投資客，許多在地人也搶買，不少人手上都有不少房子。

他表示，目前台南預售屋買氣急降，但降價並不明顯，現在會解約的，估計都是「買太多了」的人，由於現在預售屋禁止轉售，這些人面臨手上房子陸續交屋資金不足問題，只好虧一點錢，將手上部分房子解約，以降低資金壓力。