彰化市不無聊 坤悅打造「芊動彰化親子園區」正式開園

台中都會區外溢效應持續發酵，彰化市成為建築開發商兵家必爭之地。台中上市櫃建商近年來爭相搶進彰化購地推案！其中，坤悅（5206）首度跨足彰化市，鎖定熱鬧市中心三民市場、扇形車庫生活圈購地推案，逾1,600坪基地預計推出2至3房產品、總戶數超過200戶，備受市場矚目。

坤悅開發董事長陳丕岳表示，彰化市蘊藏豐富的文化、生命力和無限想像空間，絕對是值得被看見的城市。

在彰化新案醞釀期間，坤悅不惜砸重金、在廣達1,600多坪的基地上，打造一座「芊動彰化 親子園區」，裡面有「爬牆的萌萌大貓」、還有「三隻小豬的家」等童趣十足的玩偶，今(2)日起對外開放民眾免費參觀，預期將成為彰化市區超人氣的新打卡景點。

「別再說彰化很無聊了！」陳丕岳說，「芊動彰化 親子園區」以親子同樂的概念，現場安排胖卡餐車、創意市集及街頭藝人表演等精彩活動，希望為彰化創造融合趣味，與在地人文呼應的園區，翻轉外界對於彰化的刻板印象，更期待與眾不同的創意，呈現新世代生活型態。

位於彰化市中心的「芊動彰化 親子園區」，經過三民路就可以看見「爬牆的萌萌大貓」，以及巨型彩繪牆，層層堆疊的小汽車、南瓜、招財貓、耳機等童趣手繪，就像是收納充滿驚奇的童年記憶，吸引彰化人拍照打卡，頻頻詢問園區開放時間。

「彰化不一樣了！我們相信市中心永遠是城市發展軸心，也感受到新世代對於生活品質的渴望。」陳丕岳說，坤悦十多年來秉持「精工築夢、悅見生活」的信念，聯手甲級坤聯營造，深耕台中市都會區與員林市，為2,000多戶幸福家庭圓夢，累積厚實根基與信任，

這次首度跨足彰化市，瞄準市中心三民市場、扇形車庫生活圈，藉由國際眼界、在地情感的演繹呈現CENTRAL CROWN，眾所矚目的市中心閃耀頂冠，讓家不僅是生活空間，更容納親子關係、社群連結與建築美學，讓更多人嚮往更美好的生活。

值得一提的是，台中近幾年出現不少區域打卡熱門景點，坤悦開發「芊動彰化 親子園區」是彰化市首創，在彰化市民生路420號旁，打造超人氣的打卡景點，期間免費開放民眾參觀。

目前特別夜間點燈，讓市中心星空燦爛，許願美好未來。坤悦開發親子園區盛大登場，持續透過創新設計與永續實踐，為城市注入更多美好，創造「讓生活故事 芊芊動人」的生活美學。

這座全齡共享的親子園區，還有靈感取自童話故事的「三隻小豬的家」，以及象徵呵護家人、會發光的大樹，到處都是童趣滿點的拍照打卡熱點，也預見充滿生活故事，實現「家的理想，理想的家」藍圖。