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對等關稅上路 儒鴻：8月起訂單全面採新定價機制

中央社／ 台北2日電
圖為儒鴻董事長王樹文。中央社
圖為儒鴻董事長王樹文。中央社

美國對等關稅8月1日正式上路，針對關稅造成成本增加，台灣紡織股王儒鴻率先表態，宣布8月起不再與客戶分攤補貼，所有新訂單將採新定價機制，與客戶重新議價。

儒鴻表示，美國總統川普4月初宣布對等關稅後，隨即宣布暫緩實施，先執行10%的基礎關稅，這幾個月，基於與客戶共體時艱，儒鴻協助分攤5%以內的關稅。不過，分攤補貼只是暫時性作法，隨著對等關稅8月1日正式上路，將結束補貼機制，所有新訂單與客戶重新議價。

儒鴻表示，配合換季，每年10月左右是紡織業密集洽談新年度合約的時候，今年市場變化大，除了關稅，還有第2季新台幣急升造成匯率影響，都會一併反映在新價格裡。

儒鴻董事長王樹文日前就表示，關稅是由進口商支付，面對美國對等關稅變數，儒鴻對自己的能力、品質有信心，不會與客戶一起分攤對等關稅。

王樹文強調，客戶如果要轉嫁或轉單，首先要找得到替代品，而且這個供應商要能接、還要願意接。放眼全球成衣代工業，能像儒鴻一樣達到3成毛利率的廠商並不多，儒鴻有足夠競爭底氣。

法人分析，儒鴻在全球機能布料與成衣市場居於領先地位，曾捧紅UA、Lululemon等知名國際品牌，具有技術優勢，加上儒鴻產能一直維持滿載，處於供不應求狀態，與客戶談判時可以展現議價能力。

儒鴻 關稅 美國

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