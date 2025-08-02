車市掛牌數 衰退兩成

國內車市7月銷售戰報昨（1）日出爐，7月受美國關稅政策未明確，各廠牌雖祭出促銷攬客，但消費者心態趨於保守導致市場表現不如預期，最終總市場領牌3萬5,483台，僅較上月成長3.4%，但較去年同期衰退22.3%。

龍頭車廠和泰車（2207）指出，8月美國關稅相關政策公布，且車輛稅務議題亦有望明朗，6、7月觀望之客戶可望於8月購買，整體市場可與7月維持相近水準，預估8月總市場3.4萬台以上，可望較去年同期增加16%。

在關稅議題籠照下，7月車市全面衰退，除了整體規模縮減，僅中華的商用車和特斯拉的掛牌呈現年增，進口車占比降至44.8%，年減達25.6%，豪華車更較去年衰退28.3%，都是關稅調降的重災區。更因關稅調降，對豪華車的車價影響更大，整體市場的衰退氛圍強烈。

雙B中賓士衰退達37.4%，BMW衰退33.9%。由於關稅調降在最後關頭，不只消費者觀望，車商的銷售態度也保守，唯恐交車之後關稅大幅調降，引發糾紛，除了公司用車等具時效性的需求之外，許多車主已訂車、但未交，形成6、7兩月車市冷清的局面。

和泰車原先認為關稅調降只針對美國製造車，對車市的衝擊將可降低。不過這項政府高層都已承認的訊息並未公開，因此消費者即使購置日系車、國產車與歐系車仍然觀望，想確定政府關稅調降狀況再買，即使業者祭出超優惠條件，買氣仍然有限。

不過在8月1日美國終於公布台灣的對等關稅之後，情況可望底定，和泰車為搶攻市場繼續加碼促銷。和泰車表示，為持續吸引客群，TOYOTA 8月延續「TOYOTA 轟動全台 震撼獻禮」優惠活動。