SCFI 運價指數連八跌

全球重要出口地區對美國的關稅已經公布，貨櫃輪需求恢復正常，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於昨(1)日出爐繼續走低，指數下跌41.85點至1,550.74點，周跌幅2.6%，出現連八跌；遠東到美東線跌幅最重達到7.4%。

根據最新一期出爐運價，遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）達2,021美元，較前一期下跌46美元，跌幅達2.2%；遠東到美東運價每FEU達3,126美元，較前一期下跌252美元，跌幅7.4%。

遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達2,051美元，較前一期下滑39美元，周跌幅1.8%；遠東到地中海運價每TEU達2,333美元，較前一期下跌85美元，周跌幅3.5%。

美國總統川普關稅政策讓貨櫃輪今年的變數加大，景氣更難預測，各航線近期都是小跌，下滑幅度未急速擴大，然而大陸地區出口的運量不足，運價缺乏上漲的動能。