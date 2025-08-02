對等關稅20%震撼效應 機械、工具機業哀鴻遍野

美國對台對等關稅20%，較日韓高出5個百分點，機械及工具機業受衝擊最大，哀鴻遍野。台灣機械公會理事長莊大立昨（1）日表示，美國是台灣機械設備最大出口國，業界期盼台灣關稅就算不能低於日、韓，至少也要相同，如今高於日、韓，台灣勢必喪失競爭力，恐怕只能眼睜睜的看著美國市場拱手讓人。

程泰集團總裁楊德華指出，台灣與日、韓關稅差距，加上新台幣匯率又相對強勢，未來台灣工具機要銷往美國，處境會非常艱困。

主要傳產業者看美擬課台20%關稅

莊大立指出，目前業界更關注的是「匯率戰」，盼政府對美第二波談判，能穩住匯率，不能犧牲台灣產業；工具機公會理事長陳伯佳則建議業者，降低北美市場依賴，積極拓展印度、東協、歐洲等具潛力市場。

台中是機械、手工具產業重鎮，約3萬家廠商，尤其工具機業，約七成集中在台中。台中市勞工局最新統計，有33家廠商487人放無薪假，以精密機械業為主；市府訪查廠商也發現，很多業者在6月搶出貨後，「做三休四」的情形愈來愈多。

國內其他傳統產業方面，台化表示，塑化市場不確定變數趨緩，需求將會陸續出來，但供應鏈、訂單將呈現新型態，將觀察今後變化調整市場布局。

自行車業巨大集團表示，美國對台關稅與原先預期差距不大，一旦美方政策細節明朗化，將可依各製造基地狀況與成本結構，迅速進行全球製造與供應鏈適度調整。此外5月1日巨大已調漲在美國自行車零售價10%，提前反映關稅成本。

紡織業遠東新（1402）、新纖與南紡均指出，直接輸美占比有限，加上多年來生產據點外移東南亞，受影響十分有限，但對整體產業長線競爭力的影響仍不容忽視。遠東新認為，該公司主要輸美產品為瓶用酯粒與短纖，其中瓶用酯粒為豁免項目，未受關稅波及，短纖則須面對20%關稅，較南韓競爭對手的15%高出5個百分點，形成不利落差。

食品業者認為，20%關稅對食品廠影響較為有限，因為出口美國比率較小。不過食品廠擔憂，若政府為提升談判空間開放美國肉品零關稅，將對台灣肉品市場帶來顯著挑戰。