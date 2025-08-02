台塑生醫揪日商 攻再生醫療

台塑生醫昨（1）日宣布，代表台塑企業（1301）所屬再生醫療產業體系（包含長春藤生命科學公司）於 7月22日與全球知名的樂敦製藥簽署策略夥伴關係協議，啟動台日再生醫療深度合作。

此次合作由台塑生醫開創台灣業者首度承接日本藥廠再生醫療CDMO委託之先例，並推動旗下再生醫療製品進軍日本，實現雙向技術連結與產品布局，台日攜手擴展再生醫療版圖。

台塑生醫董事長王瑞瑜表示，再生醫療是引領未來醫療創新的關鍵領域，透過活化與修復人體組織細胞，為疾病帶來全新治療契機，台塑企業長年致力於整合產醫學資源，為再生醫療產業開創嶄新的可能性。此次非常榮幸能與樂敦製藥建立策略夥伴關係，樂敦製藥在眼藥產品及曼秀雷敦皮膚用藥享譽國際，並於再生醫療領域累積成熟技術成果，未來將結合台塑生醫於再生醫療研發、臨床試驗與製造方面的領先優勢與實踐能力，雙方合作拓展台日再生醫療市場，為全球患者帶來更多希望與更先進的醫療選擇。

台塑生醫總經理劉慧啓表示，台塑企業目前除已擁有長春藤生命科學位於桃園的GTP廠，更將於2026年啟用首座具備實質生產能力的再生醫療製劑GMP廠，強化製造能量；樂敦製藥於日本已建有四座再生製劑廠，雙方未來將透過CDMO合作、臨床試驗、取得藥證等合作方式，加速產品推展。