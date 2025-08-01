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國圖攜手東元文教基金會數位典藏「驚嘆樂舞」 成果進駐國家圖書館

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
國家圖書館於8月1日特展開幕式上特別頒發感謝狀予基金會，肯定其於原住民族文化的深耕努力。東元提供。
國家圖書館於8月1日特展開幕式上特別頒發感謝狀予基金會，肯定其於原住民族文化的深耕努力。東元提供。

致力於原住民族文化傳承的東元科技文教基金會（以下簡稱基金會），因長期深耕原民文化教育與紀錄，獲國家圖書館（以下簡稱國圖）邀請，將其保存的「驚嘆樂舞」影音成果正式納入數位典藏系統，並於「時空交織：原住民智慧與記憶的共鳴」特展中展出。國圖為表彰基金會多年來的貢獻，於8月1日的特展開幕式上頒發感謝狀，肯定其對原住民族文化的深耕努力。

東元科技文教基金會董事長李世光表示，文化不僅是記憶的保留，更是創新的力量。基金會長期關注原住民族教育與文化振興，鼓勵年輕世代將族群故事帶向國際。此次與國圖合作，不只是傳統樂舞祭儀傳習數位典藏的里程碑，更是一次跨世代與跨文化的共創實踐。

自2003年推動「驚嘆號—台灣原住民族群永續教育計畫」以來，基金會歷經近四分之一世紀，已支持全台超過40個原住民族部落建立傳習系統，記錄並傳承文化。

該計畫今年更第九度入圍傳藝金曲獎。這些高畫質影音檔案重現了原住民傳統文化與國際藝術接軌的成果，並於2025年正式進駐國家圖書館「數位影音服務系統」。

首批授權國圖公開的數位典藏內容包含2016至2024年共12支「驚嘆樂舞」演出影片，以及布農族、鄒族、魯凱族與排灣族等四張古謠專輯。

典藏內容也完整收錄節目單、字幕、樂譜、照片與多達6萬張原住民肖像紀錄，提供研究者更完整豐富的素材。民眾可透過國圖數位影音服務系統的精選主題區，欣賞這些珍貴的影音資料。

「時空交織：原住民智慧與記憶的共鳴」特展將自8月1日起至9月22日於國家圖書館展出，其中「驚嘆樂舞原住民影音資源」及「臺灣原住民肖像」專區，將展出基金會多年來累積的影音檔案，以多元視角呈現臺灣原住民族的文化、知識與生命故事。

原住民 圖書館

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