華航集團捐款1,000萬元 賑濟丹娜絲颱風災民

因應丹娜絲颱風重創南台灣，華航集團（2610）於1日宣布捐贈新台幣1,000萬元，盼為災區重建盡一份心力，協助受災民眾早日重整家園。

衛生福利部為結合政府及民間力量協助丹娜絲風災受災民眾，行政院責成衛福部所轄公設財團法人賑災基金會公布捐款帳號，接受外界捐款，募款期間為114年7月21日至 8月20日止，為期一個月，華航主動捐錢為受苦的人盡心力。

華航表示，2025年7月6日深夜丹娜絲颱風，重創台灣中南部，造成台灣中南部多處停水、停電、房屋破損及淹水，許多民眾財產、家園及生活受到影響，亟待協助重建，華航基於災害救助精神，捐贈協助受災地區及民眾度過難關。