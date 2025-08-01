快訊

台美關稅20%衝擊！930億支持方案再等等 卓榮泰：下周送出特別預算

認愛才5天…魏如萱小21歲新男友Ian疑重回舊愛若盈身邊 甜蜜約會依偎

新莊箱屍案／29歲男疑弒父還棄屍意圖湮滅證據 檢訊後聲押禁見

華航集團捐款1,000萬元 賑濟丹娜絲颱風災民

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

因應丹娜絲颱風重創南台灣，華航集團（2610）於1日宣布捐贈新台幣1,000萬元，盼為災區重建盡一份心力，協助受災民眾早日重整家園。

衛生福利部為結合政府及民間力量協助丹娜絲風災受災民眾，行政院責成衛福部所轄公設財團法人賑災基金會公布捐款帳號，接受外界捐款，募款期間為114年7月21日至 8月20日止，為期一個月，華航主動捐錢為受苦的人盡心力。

華航表示，2025年7月6日深夜丹娜絲颱風，重創台灣中南部，造成台灣中南部多處停水、停電、房屋破損及淹水，許多民眾財產、家園及生活受到影響，亟待協助重建，華航基於災害救助精神，捐贈協助受災地區及民眾度過難關。

華航 捐款 颱風

延伸閱讀

挺丹娜絲災民家園重建 賴清德、蕭美琴及卓榮泰各捐1個月薪水

加速台南災後房屋修復 中央宣布加碼補助工程尾款2萬 貨櫃屋安置災民

台東將辦風電說明會？南迴鄉鎮長：通不通過多數人決定！

陳亭妃籲：以特別預算協助丹娜絲及水災災後復建工作

相關新聞

啟動接班布局？ 王品新任大陸營運長是董事長陳正輝女婿

餐飲龍頭王品公告新任大陸營運長由韓帥擔任，未來將全面負責中國大陸地區的營運與發展工作。據了解，韓帥為王品董事長陳正輝的女...

美對台關稅比日韓高 電器、茶葉等公會坦言競爭力變弱

美國白宮31日在官網行政命令頁面公布各國關稅，其中台灣稅率為20%，高於日韓的15%，桃園市長張善政表示，畢竟比韓、日1...

六都7月買賣移轉棟數1萬8棟、年減近三成 台南高雄為重災區

六都地政局1日公告，7月買賣移轉棟數共1萬8.856棟，月增4.2%、年減29%，其中台南、高雄為重災區，主要就是受到丹...

觀光復甦力道強勁 2024年來台人次年增2成、消費破百億美元

交通部觀光署1日發布「2024年來台旅客消費及動向調查」摘要，顯示疫後觀光市場加速回溫，全年來台旅客人次達785.77萬...

六都前七月交易量探8年新低！永慶：下半年持續「量縮價緩跌」格局

六都地政局1日公布，7月買賣移轉棟數共1萬8,856棟，月增4.2%、年減29％；累計今年前七月六都買賣移轉棟數共11萬...

SCFI運價指數連八跌、周跌幅2.6% 貨櫃輪需求恢復正常

全球重要出口地區對美國的關稅已經公布，貨櫃輪需求恢復正常，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於1日出爐繼續走低，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。