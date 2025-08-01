丹娜絲重創南台灣 華航集團宣布捐1000萬元
因應丹娜絲颱風重創南台灣，外界紛紛捐贈愛心，華航（2610）集團於1日宣布捐贈新台幣1,000萬元，盼為災區重建盡一份心力，協助受災民眾早日重整家園。此外，中華電信（2412）、陽明海運（2609）、台灣高鐵（2633）也各捐新台幣1,000萬，盼能讓受災鄉親早日重建家園，重返穩定生活。
丹娜絲颱風於7月6日自嘉義布袋登陸，重創嘉義與台南地區，並引發中南部多處地區嚴重淹水、房屋損毀，造成大規模停水斷電，民眾財產、家園與日常生活遭受重大衝擊。華航今日宣布捐贈新台幣1,000萬元，盼為災區重建盡一份心力，協助受災民眾早日重整家園。
除了中華航空捐獻愛心以外，中華電信股份有限公司除了協助搶修災區通訊外，也將捐贈新台幣1,000萬元、陽明海運股份有限公司捐贈新台幣1,000萬元、台灣高速鐵路股份有限公司捐贈新台幣1,000萬元，展現企業社會責任，實際投入協助地方度過難關。
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