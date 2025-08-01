美課徵20%關稅 振宇五金：支持MIT商品、擴大在地採購

美國1日正式對台灣輸美商品課徵 20%對等關稅，成為亞洲主要製造國中稅率最高的地區，引發國內出口產業高度關注。對此，五金零售通路振宇五金（2947）表示，儘管公司未直接出口美國，卻更堅定支持MIT商品、擴大在地採購、攜手台灣供應商強化產業韌性的行動。

振宇五金指出，旗下合作供應商多為深耕數十年的中小型本地製造廠，部分產品如水五金、手工具、空壓機配件等皆涉足出口市場，這波關稅政策加上台幣升值，確實讓部分廠商面臨營運挑戰。振宇五金表示，公司已啟動強化MIT策略，包括擴大本地採購比例、簽訂長期年約、調整供應排程，幫助夥伴穩住生產、穩定交貨，減少對國際市場波動的依賴。

在強化MIT戰略下，振宇五金2025年上半年合併營收達11.6億元，年增12%，創歷年同期新高。公司指出，這顯示MIT商品已逐步獲得消費者認同，尤其在價格透明、品質穩定、維修快速等方面具備明顯優勢。

門市觀察也顯示，消費者越來越傾向選購台灣製造產品，不僅支持在地產業，也相信「好東西不必進口，MIT就很強」。為強化台灣製造的市場競爭力，振宇五金也預計推動綠色標章商品的辨識與採購，鼓勵消費者選擇更具環保意識的MIT產品，帶動本地廠商朝節能、減碳方向轉型。公司強調，未來也將持續尋求與政策單位及供應商的合作機會，共同提升在地製造的綜合價值與永續韌性。