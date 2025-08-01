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新鋼看好盤價開平高 鋼市第4季可望轉趨樂觀

中央社／ 台北1日電

不銹鋼裁剪廠新鋼董事長蔡政廷表示，今年4月美國公布對等關稅稅率，5月新台幣匯率波動影響鋼市，隨著中國大陸嚴格限產並推動基礎建設興建，加上美國已公布多國對等關稅稅率，市場不確定性降低，近期鋼市盤價已開出平高盤。

他預估，整體市況有望在第4季或明年第1季由觀望轉為樂觀。

新鋼今天在證交所舉辦法說會。新鋼主要經營不鏽鋼材料加工與銷售，旗下新莊與大園為主要生產基地。

他表示，新鋼採購上游包括唐榮、燁聯、東盟（東盟）、華新麗華等4家鋼廠供應的不鏽鋼冷熱軋鋼捲，經整平剪裁或表面處理後，應用於各類產業製品，包括建築用的防火門、大樓電梯；機械設備如製冰機、冰淇淋機；以及餐廚設備如流理台、水槽與冰箱等。

展望下半年，蔡政廷表示，今年4月起美國總統川普啟動對等關稅政策，導致國內外訂單陷入觀望，5月又遇新台幣匯率急升12%，進一步衝擊鋼市。不過自第2季起許多產業都調整步伐，他認為，下半年市況有機會回穩。

此外，針對台灣對國外鋼品的反傾銷調查，蔡政廷指出，台灣原本就對中國與韓國進口的冷軋鋼品課徵反傾銷稅，近期國內上游鋼廠也對越南進口冷軋鋼品提出反傾銷申訴，目前調查中。他表示，未來若能有效減少低價進口鋼品進入台灣市場，將有助於穩定整體鋼市價格與秩序。

鋼品 台幣匯率

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