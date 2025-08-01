六都前七月交易量探8年新低！永慶：下半年持續「量縮價緩跌」格局

六都地政局1日公布，7月買賣移轉棟數共1萬8,856棟，月增4.2%、年減29％；累計今年前七月六都買賣移轉棟數共11萬9,058棟，年減27％，探近8年新低，房仲業者預期，預期今年房市將維持「量縮價緩跌」格局。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，因房市交易與登記約莫有1個月左右的時間差，7月的建物買賣移轉棟數反映的是6月至7月初的市況，6月在全球經貿局勢因美國關稅政策與談判進展不確定性下，民眾對於未來景氣仍有疑慮，購屋態度轉趨保守審慎，成屋市場表現平平，但在部分都會區大量新屋交屋潮挹注下，讓7月交易量較上月增加。

觀察六都7月買賣移轉棟數，台北市2,073棟，月增1.8%、年減29.8%；新北市4,455棟，月增5.8%、年減25.5%；桃園市4,145棟，月增13.9%、年減17%；台南市1,701棟，月減20.5%、年減26.6%；高雄市2,823棟，月減4.2%、年減35%。

與上月相較，台中市與桃園市表現最為亮眼，其中桃園市交易量創下今年以來單月最高量，首度超過4,000棟大關，主要是桃園市的桃園區、龜山區均有大量新屋交屋潮推升量能，較6月大增超過百棟，而台中市的西屯區、東區亦是交屋帶動。

與去年同期相比，則是全面衰退。陳金萍指出，去年7月國內經濟穩步成長，出口暢旺、台股指數創新高，讓消費者信心轉強，房市買氣穩健；反觀今年，全球經濟情勢受到關稅戰影響，不確定性仍高，加上第七波信用管與銀行房貸緊縮持續下，市場觀望氛圍仍濃厚，買氣降溫，且交易時間拉長，讓交易量明顯低於去年同期。

進一步觀察今年前七月六都買賣移轉棟數，共11萬9,058棟，年減27%，探近8年新低，其中台北市、台南市探8年新低，新北市、高雄市則是探9年新低，六都衰退幅度分比為台北市年減24.9%，新北市年減29.7%，桃園市年減17.1%，台中市年減24.8%，台南市年減31.6%，高雄市年減34.4%。

陳金萍表示，美國總統川普1日正式宣布對台課徵20%對等關稅，造成市場極大關注，而根據賴總統召開記者會表示，目前的20%是「暫時性關稅」，會繼續洽約爭取更低的稅率，完成最終協議，對國內經濟與房市的影響，仍需密切關注後續協議成果而定。